Ao menos 200 lojas foram danificadas no incêndio de shopping no Brás

O Shopping 25 Brás está localizado na Rua Barão de Ladário, na região do Brás, tradicional centro comercial de compras da cidade de São Paulo. Na quarta-feira, 30, a edificação foi atingida por incêndio que danificou cerca de 200 lojas. Foram mais de cinco horas para o fogo ser controlado. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no rescaldo na manhã desta quinta-feira, 31.

Durante a ocorrência, três pessoas sofreram lesões leves devido à inalação de fumaça e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Tatuapé. As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas.

- De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o shopping tem 18.638 metros quadrados e cerca de mil lojas. Ao menos 200 foram danificadas pelo incêndio;

- Lojistas relataram ao Estadão que na terça, 29, o prédio tinha sido fechado mais cedo, por volta das 12h, após ficar sem energia. A luz só teria retornando durante a madrugada. Questionada, a Enel disse que nenhuma ocorrência no local tinha sido aberta;

- O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) está vencido desde 11 de agosto de 2024;

- No laudo, consta o nome de Maxim Administração e Participações LTDA como proprietária e responsável pelo uso do estabelecimento;

- De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o certificado de segurança do shopping, emitido pelo Contru, foi aprovado em 2022 e está válido até 2027;

- O Shopping 25 Brás fica localizado a algumas quadras de onde ocorre a tradicional feira da madrugada do Brás.

Durante o incêndio, que teve início na manhã de quarta-feira e foi controlado já durante a tarde, vias precisaram ser bloqueadas para a atuação do Corpo de Bombeiros. Linhas de ônibus também sofreram desvios.

Por meio das redes sociais, o Shopping 25 Brás divulgou um comunicado ainda na quarta-feira informando que os danos foram apenas materiais.

"Lamentamos o ocorrido, faremos de tudo para que possamos retomar o funcionamento o mais rápido possível", diz o comunicado.