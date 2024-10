'Ainda Estou Aqui', 'Manas' e 'Malu' são premiados na Mostra de SP 2024

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo revelou, na noite desta quarta-feira (30), os vencedores de sua 48ª edição. Entre os premiados estão Ainda Estou Aqui, de Walter Salles; Manas, de Marianna Brennand; e Malu, de Pedro Freire. A cerimônia de premiação contou também com uma homenagem a Francis Ford Coppola, que exibiu seu novo filme, Megalópolis, no festival.

Formado por Camila Pitanga, Gonçalo Waddington, Hebe Tabachnik, Kyle Stroud e Thierry Méranger, o júri premiou Familiar Touch e Hanami na categoria Melhor filme de Ficção. No Other Land e Sinfonia de Sobrevivência foram premiados como Melhor Documentário. Adam Elliot, diretor de Memórias de Um Caracol, levou o prêmio do júri de Melhor Direção.

Já o público elegeu como destaques Ainda Estou Aqui (Melhor Filme de Ficção Brasileiro), 3 Obás de Xangô (Melhor Documentário Brasileiro), Balomania (Melhor Documentário Internacional) e O Caso dos Estrangeiros (Melhor Filme de Ficção Internacional).

Mathé venceu o Prêmio Brada de Melhor Direção de Arte por Hanami, enquanto Serra das Almas ficou com o Prêmio Netflix, assegurando assim um lugar no catálogo do streaming. Já o Prêmio Paradiso, dedicado ao incentivo ao cinema nacional, ficou com Malu.

Os escolhidos pela crítica para serem premiados foram Manas (Melhor Filme Brasileiro) e Levados Pelas Marés (Melhor Filme Internacional). Já a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) coroou Intervenção, de Gustavo Ribeiro, como Melhor Filme. Por fim, Raoul Peck recebeu o Prêmio Humanidade por Ernest Cole: Achados e Perdidos.