Veja lista de presentes da reunião de Lula com governadores sobre PEC da Segurança Pública

A reunião no Palácio do Planalto realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e governadores para discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) da segurança pública conta com 43 participantes, além do próprio presidente.

Governadores e vice-governadores de mais de 20 Estados, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e secretários de Segurança Pública dos Estados estão na lista de presentes.

O presidente Lula disse que todos que desejarem falar no encontro terão direito a se pronunciarem da forma como bem entenderem, expressando as críticas e comentários que quiserem.

A seguir, a lista completa de presentes divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:

1.Geraldo Alckmin, Vice-Presidente da República e Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

2.Rui Costa, Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República

3.Ricardo Lewandowski, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

4.Esther Dweck, Ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

5.Alexandre Padilha, Ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

6.Jorge Messias, Advogado-Geral da União

7.Vinicius Carvalho, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União

8.Ministro Flávio Dino, Ministro do Supremo Tribunal Federal

9.Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça

10.Hindenburgo Chateaubriand Filho Vice - Procurador-Geral da República

11.Jerônimo Rodrigues, Governador do Estado da Bahia

12.Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro

13.Carlos Brandão, Governador do Estado do Maranhão

14.Hana Ghassan Tuma, Governadora do Estado do Pará, em exercício

15.Priscila Krause, Governadora do Estado de Pernambuco, em exercício

16.Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo

17.Ronaldo Caiado, Governador do Estado de Goiás

18.Otaviano Pivetta, Governador do Estado do Mato Grosso, em exercício

19.Elmano de Freitas, Governador do Estado do Ceará

20.Renato Casagrande, Governador do Estado do Espírito Santo

21.Rafael Fonteles, Governador do Estado do Piauí

22.Fábio Mitidieri, Governador do Estado de Sergipe

23.Gladson Cameli, Governador do Estado do Acre

24.Celina Leão, Governadora do Distrito Federal, em exercício

25.José Carlos Barbosa, Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, em exercício

26.Wanderlei Barbosa, Governador do Estado de Tocantins

27.Clécio Luís, Governador do Estado do Amapá

28.Antônio Denarium, Governador do Estado de Roraima

29.Senador Randolfe Rodrigues, Líder do Governo no Congresso

30.Deputado Federal José Guimarães, Líder do Governo na Câmara de Deputados

31.Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça

32.Mário Luiz Sarrubbo, Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública

33.André Garcia, Secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública

34.Antônio Fernando Souza Oliveira, Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal

35.Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal

36.Lucas Ribeiro, Vice-Governador do Estado da Paraíba

37.Tadeu de Souza Silva, Vice-Governador do Estado do Amazonas

38.Sérgio Gonçalves da Silva, Vice-Governador do Estado de Rondônia

39.Flávio Saraiva da Silva, Secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas

40.Edgard Estevo da Silva, Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

41.Mário Ikeda, Secretário Adjunto de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul

42.Rodrigo Neves, Frente Nacional de Prefeitos

43.Moema Gramacho, Associação Brasileira dos Municípios