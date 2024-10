Transição capilar de Mel Maia é para atuar em filme; saiba a história

Mel Maia finalizou sua transição para atuar em um filme. A atriz cortou a madeixas e deixou natural, com os cachinhos, para dar vida à sua nova personagem, Lola, no longa, inspirado no livro, escrito por Keka Reis.

"Estou no processo de construção da Lola e já estou super entusiasmada, a personalidade dela é forte, a forma dela se vestir é engraçada e confortável e o cabelo dela é curtinho", contou a atriz à Quem.

No início do mês, Mel Maia já havia compartilhado em suas redes sociais o resultado da transição capilar. Veja aqui .

Qual o enredo do filme Medley com Mel Maia

Na trama, com produção da Panorâmica Filmes, Lola ainda é adolescente e um talento da natação. No entanto, a jovem enfrenta um bloqueio que a impede de nadar na modalidade borboleta.

"Estou muito feliz em poder falar pela primeira vez sobre esse lindo projeto. Estou ansiosa para apresentar a Lola. Ela é uma menina talentosa que voa dentro da água e está descobrindo um turbilhão de emoções e sentimentos guardados dentro dela", diz a atriz, que tem 20 anos.

A personagem Lola viaja para uma pequena cidade do interior, onde se apaixona, faz novos amigos e se junta a um time de natação local que passa por dificuldades. Nesse cenário, ela começa a enfrentar seus medos e traumas, passando por uma jornada de autodescoberta.

Com direção de Ana Luiza Azevedo, as filmagens estão marcadas para começar na primeira quinzena de novembro.