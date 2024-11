Enem: SP terá trem, metrô e ônibus gratuitos nos dias das provas

O transporte público sobre trilhos - metrô e trens - e ônibus intermunicipais em São Paulo será gratuito nos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), agendadas para os dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro. A decisão foi anunciada pelo governo do Estado nesta quinta-feira, 31, e o decreto com a medida ainda será publicado no

A gratuitidade é uma forma de facilitar o deslocamento dos candidatos ao local de prova, mas valerá para todos os passageiros que utilizarem o sistema metropolitano de transporte público em ambas as datas, em todas as Regiões Metropolitanas do Estado. O período da gratuidade valerá das 9h até as 21h e não há necessidade de apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outro tipo de documentação.

A medida valerá também para as linhas de metrô e trem operadas pela iniciativa privada, como a Linha 4-Amarela, de responsabilidade da ViaQuatro; e as linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela concessionária ViaMobilidade.

Na capital, a tarifa para os ônibus municipais também não será cobrada nos dias de aplicação do exame por conta do programa "Domingão Tarifa Zero", cuja proposta garante a gratuidade para esse tipo de transporte aos domingos.

No caso de bicicletas, os passageiros continuarão podendo embarcar no Metrô, nos trens da CPTM e das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, conforme a regra prevista para os finais de semana e feriados.

"A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) recomenda a todos que programem a viagem para os locais de provas com antecedência para aproveitarem a gratuidade dos trens da CPTM e Metrô e ônibus intermunicipais da EMTU", informa o governo paulista, em nota.

O Executivo estadual também diz que vai monitorar a demanda de passageiros para acionar trens reservas e mais ônibus na frota, se necessário; e contará com funcionários extras que vão ajudar a orientar os candidatos do Enem com orientações e eventuais dúvidas.