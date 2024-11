Fim de semana em São Paulo tem Hilda furacão em ópera e dia de Muertos no Memorial

Um dos maiores nomes da soul music ganha um musical em sua homenagem neste final de semana. Ray Charles é tema de, espetáculo que aborda a perspectiva do primogênito do cantor, Ray Charles Júnior, sobre a vida e obra do cantor. A peça estreia no Teatro B32.

Outro grande nome do gênero se apresenta em São Paulo. Erykah Badu, conhecida como a 'rainha do neo-soul', canta no Espaço Unimed. Quem também faz um show na capital paulista é Lobão, que leva a turnê 50 Anos de Vida Bandida ao Tokio Marine Hall.

A minissérie Hilda Furacão recebe uma versão em ópera no Theatro Municipal. Como sugestão de passeio, há o Festival Dia de Muertos no Memorial da América Latina.

Confira todas as opções:

Shows

Maro

1º/11, sexta-feira, 22h - A cantora portuguesa que carrega influência do folk, pop, jazz e da world music vem ao Brasil para apresentar pela última vez por aqui o projeto em trio. Acompanhada pelos músicos Dario Barroso e Pau Figueres, dois grandes violonistas da Catalunha, na Espanha, ela canta músicas como Oxalá, Saudade, Saudade e Better Now. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1,281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 140/R$ 280.

Pabllo Vittar

1º/11, sexta-feira, 23h - A cantora promove a quinta edição do Halloween da Pabllo, evento que também marca a comemoração de seu aniversário. O show terá versões inéditas de músicas que fazem parte do álbum Batidão Tropical Vol.2, além da participação de DJs. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 240/R$ 440.

Raça Negra

1º/11, sexta-feira e 2/11, sábado, 22h - O grupo, que detém um dos maiores hits do pagode, Cheia de Manias, faz turnê comemorativa de 40 anos de carreira. Liderada pelo vocalista Luiz Carlos, a banda toca Cigana, Doce Paixão, É Tarde Demais, entre outras. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 220/R$ 380 (dia 2/11, ingressos esgotados).

Filipe Catto

1º/11, sexta-feira, 21h; 2/11, sábado, 18h - A cantora segue com a turnê Belezas São Coisas Acesas Por Dentro, a mais de bem sucedida de sua carreira, na qual homenageia Gal Costa (1945-2022). Felipe aborda desde sucessos da cantora, entre eles, Não Identificado e Sua Estupidez, até músicas consideradas 'lado B', como Jabitacá e Recanto Escuro. Onde: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Isadora Pompeo

2/11, sábado, 21h - A cantora, uma das principais representantes da música cristã na atualidade, ganhou notoriedade no TikTok sobretudo pela versão Bênçãos Que Não Têm Fim. Entre outras, ela também canta no show as músicas Ovelhinha, Aliança e Azeite. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$140/R$400.

Lobão

2/11, sábado, 22h - Um dos nomes mais importantes do pop rock nacional, o cantor e compositor Lobão faz show da turnê 50 Anos de Vida Bandida. O repertório aborda as cinco décadas de sua carreira, com hits como Me Chama, Essa Noite Não e Revanche. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 180/R$ 320.

Pérolas Negras

3/11, domingo, 18h - As cantoras Alaíde Costa, Eliana Pittman e Zezé Motta se unem no show Pérolas Negras, uma homenagem às compositoras e compositores negros da música brasileira. Ora juntas, ora sozinhas no palco, elas cantam músicas de nomes como Milton Nascimento, Candeia, Jorge Ben, Jhonny Alf, Martinho da Vila, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Djavan, Leci Brandão e Paulinho da Viola. Onde: Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Quanto: Gratuito (reservas).

Inocentes

3/11, domingo, 20h - A banda, pioneira do punk rock no Brasil, despluga os instrumentos para mostrar o álbum Acústico. Formado atualmente por Clemente Nascimento (voz e guitarra), Ronaldo Passos (guitarra), Anselmo Monstro (baixo) e Nonô (bateria), o grupo toca músicas que estão no disco, entre elas, Expresso Oriente, São Paulo e Pátria Amada. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 90.

Erykah Badu

6/11, quarta-feira, 22h - Conhecida com 'rainha do neo-soul', a cantora americana, que tem quatro Grammys na carreira, apresenta hits como On & On e Next Lifetime e relembra músicas que estão nos álbuns Baduizm, Live e Mama's Gun. O show de abertura será da cantora Luedji Luna. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 120/R$ 440.

Erudito

Hilda Furacão, a ópera

5 e 6/11, terça e quarta-feira, 20h - Minissérie de sucesso na TV nos anos 1990, Hilda Furacão, de Roberto Drummond, agora, virou ópera. Com música original de Tim Rescala e regência de Rodrigo Toffolo, a ópera, dividida em dois atos, trará os mesmos temas abordados na história original de Drummond, como os dilemas éticos, sociais e religiosos dos anos 1960 no Brasil. O elenco trará os cantores líricos brasileiros Carla Rizzi como Hilda, Jabez Lima como Frei Malthus, Marília Vargas como Loló Ventura, Marcelo Coutinho como Nelson Sarmento, Johnny França como Aramel, e Fernando Portari como o narrador e autor Roberto Drummond. A direção de cena de Julliano Mendes. Onde: Theatro Municipal de São Paulo. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. Quanto: R$ 40/R$ 90.

A Flauta Mágica

De 2 a 8 de novembro - A Associação Coral da Cidade de São Paulo/UNIOPERA apresenta a Ópera Flauta Mágica, uma das mais apreciadas de Mozart, que narra a saga do príncipe Tamino e do atrapalhado Papagueno para libertar a princesa Pamina da Rainha da Noite. A versão é a original, cantada em alemão com legendas em português, tendo duração de cerca de 150 minutos. Também contará com uma versão infantil nos dias 9 e 10/11, a partir das 16h. Quando: 2 a 8/11. Sábado e domingo, 18h.; 3ª a 6ª, 20h. Onde: Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes. Quanto: A partir de R$ 56.

Concerto de Finados no Mosteiro de São Bento

2/11, sábado, 15h - Neste feriado (2/11), o Coral Paulistano apresentará o tradicional Concerto em homenagem a Dia de Finados no Mosteiro de São Bento, de forma gratuita. Onde: Largo São Bento, s/nº, Centro Histórico de São Paulo (evento externo). Quanto: Gratuito.

Teatro

Cartas da Prisão - Depois de dois anos de circulação, o espetáculo faz sua estreia na capital paulista no Sesc Pompeia. O texto mescla ficção e relatos reais de mulheres que se relacionam com homens presos. A trama aborda 250 cartas encontradas debaixo de um colchão de uma penitenciárias - correspondências trocadas entre uma dona de casa e um assassino em série condenado por esquartejar 40 mulheres. Em cena, Chica Portugal interpreta cinco mulheres diferentes. A direção é de Buno Kott e o texto, de Nanna de Castro. Quando: De 05/11 a 15/11. Terças a sextas, 20h30. Onde: Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 50.

Um Jardim para Tchekhov - O espetáculo explora a vertente de humor de Tchekhov e traça um paralelo entre os textos do autor e a atualidade. Na trama, uma atriz carioca consagrada, mas desempregada há três anos, se depara com alguém que afirma ser Anton Tchekhov. No elenco, Maria Padilha, Leonardo Medeiros, Erom Cordeiro, Olivia Torres e Iohanna Carvalho. A direção é de Georgette Fadel e a dramaturgia, de Pedro Brício. Quando: De 31/10 a 8/12. Quintas e sextas, 19h; sábados e domingos, 17h. Onde: CCBB SP - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quanto: R$ 30.

Traga-me a Cabeça de Lima Barreto! - O ator Hilton Cobra faz uma única apresentação do premiado monólogo em homenagem a Lima Barreto. A trama apresenta uma sessão de autópsia fictícia conduzida por um Congresso de Eugenistas que duvidavam da genialidade do escritor. A direção é de Onisajé e a dramaturgia, de Luiz Marfuz. Quando: 3/10, domingo, 17h. Onde: Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. Quanto: R$ 10.

Musical

Ray - Você Não Me Conhece - O espetáculo, baseado no livro homônimo de Ray Charles Júnior, traz a perspectiva do primogênito do artista que teve um enorme impacto na música ao mesclar gêneros como R&B, soul, jazz e gospel. A trama acompanha aspectos importantes da carreira do cantor e sua luta pelos direitos civis, mas também a relação complexa entre pai e filho. O elenco é formado por nomes como César Mello, Sidney Santiago Kuanza, Abrahão Costa, Luiz Otávio e Leticia Soares. A direção é de Rodrigo Portella e a idealização e direção artística, de Felipe Heráclito Lima. Quando: De 1º/11 a 14/12. Sextas e sábados, 16h e 20h; domingos, 17h. Onde: Teatro B32 - R. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi. Quanto: R$ 42/R$ 250.

Dança

Mané Gostoso - O Ballet Stagium apresenta o espetáculo com músicas e homenagem a Luiz Gonzaga. Mané Gostoso leva o nome do famoso boneco de madeira típico das feiras do Nordeste. O espetáculo tem coreografia de Décio Otero e direção de Décio e Marika Gidali. Quando: De 1º/11 a 3/11. Sexta e sábado, 19h; domingo, 19h30. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: R$ 60.

Cinema

Clube do Livro do Filme - O programa do Museu da Imagem e Som (MIS), que une cinema e literatura, elege mensalmente um filme baseado em um livro. O museu exibe a produção e, logo após, acontece uma conversa que trata do filme sobre a ótica da adaptação. Neste mês, o museu exibirá A Falecida, baseado na peça de Nelson Rodrigues. A escolha é da escritora Aline Bei, que participará do bate-papo após a sessão. Quando: 31/10, quinta, 19h. Onde: Av. Europa, 158 - Bairro Jardim Europa. Quanto: Gratuito, com retirada de ingressos na bilheteria física (172 lugares).

Todo Tempo Que Temos - Estrelado por Florence Pugh (Almut) e Andrew Garfield (Tobias), o aguardado filme acompanha o romance entre uma talentosa chef de cozinha com um recém-divorciado que tenta colocar sua vida em ordem. Após um encontro inusitado, os dois se apaixonam e provam que pessoas completamente opostas podem encontrar, em suas diferenças, um amor capaz de mudar suas vidas para sempre. No entanto, o que parecia perfeito, é abalado por uma verdade dolorosa, colocando em risco as conquistas do casal. Com uma narrativa profunda, a trama explora temas como redenção, perdão e a complexidade dos relacionamentos humanos, deixando uma reflexão de que a cada minuto conta quando se está ao lado de quem se ama. Quando: A partir de 31/10. Onde: Salas de cinema em São Paulo. Quanto: Sujeito aos valores dos cinemas.

Exposição

Ancestral: Afro-Américas - Estados Unidos e Brasil - A mostra aborda as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sob a perspectiva da diáspora africana, da escravidão e do colonialismo. O tema será representado por 74 artistas afrodescendentes, nacionais e internacionais, por meio de 134 obras. Entre os nomes escolhidos estão Abdias do Nascimento Heloisa Hariadne, Simone Leigh, Kerry James Marshal Mayara Ferrão e Bispo do Rosário. A direção artística é de Marcello Dantas e a curadoria de Ana Beatriz Almeida e Lauren Haynes. Quando: De 29/10 a 26/1/2025. De 3ª a domingo, 10h/18h. Onde: MAB - FAAP - Rua Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: Gratuito.

São Paulo 3024 - arte digital imersiva - A mostra inédita apresenta um circuito de 16 minutos em que o visitante poderá explorar diferentes possíveis futuros para a cidade de São Paulo, em projeções que mesclam realidade e ficção. A viagem no tempo proposta pelo curador Antonio Curti e diretor executivo Felipe Sztutman traz espaços urbanos com ilhas flutuantes e civilizações que se organizam no subterrâneo, tudo com um visão otimista do que seria a capital no ano 3024. Quando: De 1º/11 a 2/2/25. 3ª a domingo, 9h/20h. Onde: Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. Quanto: R$ 40.

Mira Schendel - esperar que a letra se forme - A mostra explora a presença dos signos gráficos, da letra e da palavra linguagem na produção da artista suíça Mira Schendel (1919-1988). Essa investigação é feita por meio de mais de 250 obras, entre pinturas, monotipias, desenhos, cadernos, objetos gráficos e uma instalação, organizadas em sete núcleos diferentes. A curadoria é assinada por Galciani Neves e Paulo Miyada. Quando: 25/10 a 2/2/25. De 3ª a domingo, 11h/19h. Onde: Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201 (Entrada pela Rua Coropé, 88), Pinheiros. Quanto: Gratuito.

Judeus na Amazônia - A exposição é a maior já feita no Museu Judaico de São Paulo desde a inauguração em 2021. Ao todo, são mais de 220 itens que retratam a imigração judaico-marroquina para a Amazônia entre 1810 e 1930. Obras de arte, vídeos e fotografias de artistas como Claudia Andujar, Donna Benchimol, Thomaz Farkas fazem parte da curadoria de Aldrin Moura de Figueiredo, Ilana Feldman, Mariana Lorenzi e Renato Athias. Quando: 2/11 a 5/5/25. De 3ª a domingo, 10h/18h. Onde: Museu Judaico de São Paulo (MUJ) - Rua Martinho Prado, 128, Bela Vista. Quanto: R$ 20 (sábados são gratuitos).

Literatura

FliPenha - Em sua 7° edição, a Festa Literária do bairro Penha de França homenageia o escritor e jornalista Lima Barreto. A ação cultural, voltada ao incentivo à leitura e formação de leitores autônomos e críticos, contará com sarau, conversa com escritores, mesa de palestras, escambo literário e contação de história. Também haverá intervenções artísticas, teatro, música, entre outras atividades. Quando: De 5 a 9/11. Onde: Veja os endereços aqui. Quanto: Gratuito.

Passeios

Citadel Hobby Con - A primeira edição da feira dedicada à cultura geek trará um estande de flash tattoo, comandado pelo tatuador Feliphe Veiga, um Artist's Alley (espaço dedicado aos fãs de quadrinhos) e Citadel Hobby Store, com uma variedade de jogos de tabuleiro disponíveis para os visitantes. Nesse espaço, haverá o pré-lançamento do jogo Star Wars Unlimited: Twilight of the Republic. O evento também irá transmitir a final do Mundial de League of Legends, no dia 2, ao meio-dia. Quando: 2 e 3/11. 10h/20h. Onde: MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Quanto: R$ 16 e R$ 8 (para quem doar um livro de literatura).

Fanzone do GP SP de F1 - Pela primeira vez no Grande Prêmio de São Paulo, o evento terá formato de festival com as apresentações de Jorge Aragão (sexta-feira), Alok (sábado) e SIBC com Sérgio Loroza (domingo). Além dos shows, a programação inclui a presença dos pilotos de todas as equipes do atual grid da categoria que responderão perguntas do público no palco. Haverá também conversas com Felipe Massa, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Bia Figueiredo e Aurelia Nobels, entre outros. Os bate-papos serão mediados por nomes como Glenda Kozlowski, Tino Marcos, Rafael Lopes, Rodrigo França e Getúlio Vargas. Quando: 1º, 2 e 3/11. Onde: Kartódromo Ayrton Senna - Interlagos. Acesso ao lado do Portão G. Av. Sen. Teotônio Vilela, 400, Interlagos. Quanto: R$580 (para os três dias).

Festival Dia de Muertos - Uma verdadeira imersão na cultura mexicana, o Festival Dia de Muertos, evento organizado pela Art Shine Eventos e o Consulado-Geral do México em São Paulo, contará com exposição dos altares dos muertos, lucha libre e música ao vivo com Mariachis. Além de pet friendly, a programação do maior festival mexicano no Brasil conta com concurso de Catrinas e Catríns, espaços dedicados para massagens, flash tattoo, mini shopping e pintura facial das tradicionais caveiras mexicanas. No quesito gastronomia, o público poderá saborear tacos, burritos, tamales, quesadillas, frozen margaritas e muito mais. Quando: 02 e 03/11, sábado e domingo, das 11h às 21h. Onde: Memorial da América Latina, ao lado do Metrô Barra Funda. Quanto: Gratuito.

SP Gastronomia - Para quem aprecia música e gastronomia dos principais chefs de São Paulo, a segunda edição do Festival SP Gastronomia acontece nos próximos finais de semana no Parque Villa-Lobos. Além de pratos de restaurantes como A Casa do Porco, Escandinavo, Più e Mocotó, também conta com shows musicais de artistas como Paulo Ricardo, Luiza Martins e Paula Lima. Onde: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Horários: De 1º a 3/11 e 8 a 10/11. Dia 1°/11, sexta, das 18h às 23h; 8/11, sexta, das 17h às 23h. Sábados e domingos, das 12h às 22h. Quanto: Valores a partir de R$120.