BNDES anuncia crédito extraordinário de mais R$ 5 bi para apoio emergencial ao RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta sexta-feira, 1º, um crédito extraordinário de mais R$ 5 bilhões para o Programa BNDES Emergencial de apoio ao Rio Grande do Sul.

Os novos recursos, disponibilizados a partir desta sexta-feira, incluem uma fatia de R$ 3,3 bilhões destinada a financiamento a capital de giro, exclusivamente voltado para produtores rurais, cooperativas de produção agropecuária, cerealistas e fornecedores de insumos agrícolas.

Desse montante para capital de giro, cerca de R$ 1,5 bilhão será destinado a clientes de micro e pequeno porte. Segundo o BNDES, o objetivo é "apoiar financeiramente as necessidades imediatas desse setor, como pagamento da folha e de fornecedores, recomposição de estoques e demais gastos para a manutenção e retomada de suas atividades".

"A medida é resultado do esforço conjunto do BNDES com o Governo Federal, que amplia o orçamento total das linhas do programa para todos os portes de empresas, produtores rurais, transportadores autônomos de carga e empresários individuais do Rio Grande do Sul", comunicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O banco de fomento informa que o programa está disponível no Rio Grande do Sul por meio de mais de 40 instituições parceiras, que incluem bancos comerciais públicos e privados, cooperativas de crédito e bancos de desenvolvimento com operações no estado.

O BNDES lembra ainda já ter aprovado a suspensão completa por 12 meses de pagamentos de empréstimos vigentes e a prorrogação também por 12 meses dos financiamentos para clientes de municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O banco disponibilizou ainda o FGI PEAC Crédito Solidário RS, fundo garantidor para a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas gaúchas.

"Assim, desde junho, foram apoiados clientes em mais de 5,6 mil operações em 464 municípios do Estado, com R$ 11,6 bilhões em aprovações de crédito no Programa BNDES Emergencial, R$ 2,8 bilhões em crédito garantido com o BNDES FGI PEAC Crédito Solidário RS e R$ 4,75 bilhões em suspensões de pagamentos", rememorou o banco de fomento.