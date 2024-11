Jamie Lee Curtis relembra personagem em 'Halloween': 'Com amor e saudades, Laurie'

Jamie Lee Curtis, que interpretou Laurie Strode no clássico do terror, fez uma série de postagens em suas redes sociais sobre o filme no último 31 de outubro. Ela agradeceu ao diretor John Carpenter e relembrou sua trajetória na franquia, que começou em 1978 e terminou em 2022.

"Feliz Halloween para todos. 46 anos atrás, eu desci a rua coberta de árvores enquanto cantava uma música sobre um amor inocente. No fim dessa noite, me tornei a primeira final girl [nome dado às sobreviventes de filmes de terror]!", começou.

Ela explicou que encontrou muitas pessoas que foram impactadas pelo filme: "Essa experiência compartilhada em um cinema nos uniu. Então, nesta noite de Halloween, eu agradeço pela criatividade na minha vida e por acreditar que nos juntarmos, como um grupo de pessoas com um objetivo em comum, para lutar juntos por nossas vidas, pode trazer o melhor de nós. Com exceção do Sr. Myers, é claro". A brincadeira é uma referência ao vilão dos filmes de terror, o assassino Michael Myers.

"Obrigada, John Carpenter, por me escolher para interpretar Laurie Strode. Obrigada a todos os membros [da equipe] criativa dos sete filmes, e aos meus colegas atores, que fizeram isso possível. Fiquem seguros. Se divirtam. Façam boas escolhas e feliz Halloween."

Em outra postagem, Jamie falou sobre sua visita recente aos cenários do filme. Ela agradeceu pela visita: "Foi, em partes, amável, angustiante, horrível, incrivelmente violento, mas, ao fim, triunfante. Obrigada aos fãs desse gênero e da franquia [Halloween] em particular, por seu amor. Com amor e saudades, Laurie".