Enem: o que pode (e o que deve) ser levado para a prova

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 acontece neste domingo, 3. Para fazer a prova, todos os candidatos precisam levar, obrigatoriamente, caneta esferográfica de tinta preta em material transparente e documento de identificação válido físico ou digital. Mas outros itens podem causar dúvidas se são permitidos ou não, já que uma das razões de eliminação previstas em edital é o porte de itens não permitidos durante a aplicação.

Os documentos aceitos são o RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou título de eleitor (e as respectivas versões digitais por meio do aplicativo Gov.br. Este ano, é possível ainda apresentar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, também pelo Gov.br.

É aconselhável levar o cartão de confirmação da inscrição no Enem, embora não seja obrigatório. O participante pode portar óculos de grau e levar lanches (dando preferência para alimentos práticos) e garrafa d'água, exceto garrafas térmicas com termômetro, que são proibidas.

Outros itens podem ser levados no dia, mas não podem ser utilizados na prova e, portanto, devem ser guardados em um envelope debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local.

São eles: óculos escuros, artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), caneta de material não transparente; protetor auricular; fone de ouvido; dispositivos eletrônicos, e quaisquer outros materiais estranhos à realização do exame.

Todos os eletrônicos, como smartwatches, celulares, tablets e fones de ouvido devem estar desligados e guardados no envelope.

Mochilas, bolsas e guarda-chuva: devem ser colocados debaixo da cadeira ou na frente da sala, de acordo com o que for solicitado pelo fiscal.

O participante que não cumprir a regra será eliminado do exame, informa o Inep.

O candidato que precisa comprovar presença no exame deverá emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento deve ser impresso e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação. O Inep não fornece comprovante de presença após a aplicação do exame.