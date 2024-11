Adolescente cai de ônibus em movimento na Barra da Tijuca

Uma passageira de 19 anos foi arremessada de um ônibus em movimento na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (31). Larissa Nunes Mendes estava apoiada na porta de acesso para pessoas com deficiência quando o equipamento quebrou e a jovem caiu, sofrendo vários ferimentos.



O acidente aconteceu quando o veículo da linha 600 (Sans Pena-Taquara), da Viação Redentor, fazia uma curva na esquina da Avenida Ayrton Senna com a Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, próximo à estação de tratamento Arroio Fundo.



Larissa teve ferimentos no rosto, braço e nas mãos. Ela recebeu atendimento e se recupera em casa. De acordo com familiares, ela se preparava para fazer o Enem, que começa neste domingo (3), mas devido aos ferimentos, terá de faltar à prova.



Em um vídeo divulgado pelo "Bom Dia Rio", da TV Globo, uma parente da vítima alegou que a empresa responsável pela linha não está dando suporte à jovem.



"Ela não recebeu nenhuma assistência, nem ligaram para saber como ela está. Ela estava se preparando para o Enem, já estava tudo certo. Mas infelizmente, por causa dos ferimentos, ela não vai conseguir realizar a prova", disse Beatriz de Andrade Silva Gomes.



Por meio de nota, a Rio Ônibus informou que o caso está sendo conduzido pelo Departamento Jurídico da empresa.