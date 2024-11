'Todas as provas do Enem foram entregues até as 11h, sem ocorrências', afirma Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que não houve ocorrências na entrega das provas do Enem e que a distribuição foi concluída até as 11 da manhã. A declaração ocorreu neste domingo, 3, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

"Todas as provas foram entregues em uma logística que envolve quase meio milhão de pessoas", declarou. "Todas as provas foram entregues às coordenações até as 11 horas da manhã, sem nenhuma ocorrência."

O ministro informou, somente, o registro de chuvas no Mato Grosso do Sul, o que levou o Inep a autorizar a abertura dos portões no Estado antes do meio-dia, para que os inscritos não ficassem "no relento".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Inep nesta manhã para conferir a Sala de Monitoramento do Enem 2024, prova aplicada em 3 e 10 de novembro. A "sala de situação" verifica ocorrências na execução do exame, como o acesso à Página do Participante e o funcionamento das salas de aula.

Acompanharam Lula os ministros da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Sáude, Nísia Trindade, além do ministro-substituto da Advocacia-Geral da União (AGU) Flávio José Roman, o presidente do Inep, Manuel Palacios, e a primeira-dama, Janja da Silva.

A edição de 2024 do Enem tem 4,325 milhões de inscritos confirmados, dos quais 1,6 milhão são concluintes do Ensino Médio. A prova é aplicada a partir das 13h30 em 1.753 municípios, em mais de 10 mil locais de prova e aproximadamente 140 mil salas. Mais de 300 mil pessoas atuam como colaboradores na operação do Enem.

De acordo com o Inep, 60,59% dos inscritos confirmados são mulheres, e 39,41%, homens. Além disso, 2,750 milhões de inscrições são gratuitas, e 1,575 milhão são pagantes. Os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro têm os maiores números de inscrições (194.968 e 142.141, respectivamente).

A etapa deste domingo contém 45 questões de linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Estrangeira - inglês ou espanhol) e 45 questões de ciências humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Além disso, há uma redação de 30 linhas. Já a prova da semana que vem terá 45 questões de ciências da natureza (Química, Física e Biologia) e 45 de Matemática.