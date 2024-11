Vestido como Mariah Carey, Marcos Mion vence 'Batalha do Lip Sync'

Marcos Mion venceu o quadrona noite deste domingo, 3, no. Na performance vencedora, se vestiu como Mariah Carey e dublou a música

Antes, já havia 'cantado' a música As Long As You Love Me, dos Backstreet Boys. Sua rival foi a humorista Nany People, que se apresentou como Vanusa e Madonna.

Após sua vitória, homenageou a colega: "Eu me montei e me monto para me divertir, para entretenimento. Mas hoje eu fiz questão de chamar uma pessoa para fazer essa batalha comigo que é uma pessoa que se monta para existir, para se reconhecer, para resistir. Eu posso ter vencido na Batalha do Lip Sync, mas você venceu na vida, meu amor. Te amo muito!"

Ao fim do Domingão, os participantes do programa dançaram a música A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, no palco da atração.