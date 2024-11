Tarantino explica o motivo pelo qual não assiste a remakes de filmes e séries

Quentin Tarantino explicou o motivo pelo qual não pretende assistir a, filme de Dennis Villeneuve considerado um dos melhores do ano de 2024 até o momento. A declaração foi dada inicialmente numa entrevista ao The Bret Easton Ellis Podcast e repercutida pela imprensa norte-americana.

"Eu assisti Duna algumas vezes. Não preciso ver aquela história de novo. É um remake atrás de outro remake. As pessoas perguntam: você assistiu Duna? Você assistiu Ripley? Você assistiu Shógun? E eu respondo: não, não, não, não", explicou o cineasta.

"Tem seis ou sete livros do Ripley. Se você faz um deles de novo, por que está fazendo aquele que já haviam feito duas vezes? Eu já vi aquela história duas vezes anteriormente, e eu não gostei em nenhuma das versões. Então não estou interessado em assistir uma terceira vez. Se você fizer uma nova história, aí seria interessante o suficiente para dar uma chance."

O diretor continuou: "Eu assisti Shógun nos anos 1980. Assisti todas as 13 horas. Estou satisfeito. Não preciso ver aquela história de novo, e não me importo sobre como a fazem. Não me importo se me puserem no Japão antigo por uma máquina do tempo. Não me importo, já vi a história".

Duna é um livro escrito por Frank Herbert e publicado em 1965. O material ganhou uma adaptação cinematográfica dirigida por David Lynch em 1984 e, mais recentemente, outra por Dennis Villeneuve, em 2021. A parte 2 do remake foi lançada recentemente, em 2024.

Quentin Tarantino é conhecido por seu trabalho em filmes como Pulp Fiction, Django Livre, Era Uma Vez... em Hollywood, Kill Bill e Bastardos Inglórios, entre outros.