Festival Varilux de Cinema Francês traz artistas de peso para SP; veja destaques da programação

A 15ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês começa a partir da próxima quinta-feira, 7, e vai até o dia 20 de novembro. O evento terá entrada gratuita e promete ser o ponto de encontro dos apaixonados por cinema em diversas regiões do Brasil. Serão exibidos 20 filmes em 60 cidades e 110 salas de cinema.

Estão previstas na programação 19 películas inéditas, algumas delas premiadas e que estiveram nos prestigiados festivais de Cannes, Veneza e San Sebastián.

Em São Paulo, uma delegação de artistas de peso vai marcar presença, como os diretores Matthieu Delaporte e Xavier Legrand; as atrizes Marie-Josée Croze e Jeanne Boudier; os atores Raphaël Personnaz e Patrick Mille e o roteirista Marc Salbert.

Salbert vem para apresentar Apenas Alguns Dias, comédia dramática protagonizada por Camille Cottin e Benjamin Biolay. Já o ator Raphaël Personnaz apresentará Bolero, A Melodia Eterna, que aborda criação da obra-prima universal do famoso compositor francês Maurice Ravel, o Bolero. No longa, Raphaël interpreta o compositor.

O diretor Matthieu Delaporte e o ator Patrick Mille irão comentar O Conde de Monte Cristo, inspirado na obra de Alexandre Dumas. Já as atrizes Marie-Josée Croze e Jeanne Boudier apresentam Madame Durocher, história franco-brasileira da primeira parteira do Brasil, que atuava no Rio atendendo indigentes, prostitutas e a família real portuguesa e se tornou a primeira mulher a integrar a Faculdade de Medicina na América Latina.

Outros filmes da seleção são A Favorita do Rei, que abriu o Festival de Cannes em 2023 e tem o astro americano Johnny Depp, e O Segundo Ato, com Léa Seydoux, que soma mais de 500 mil espectadores na França.

Lenda do cinema francês, o ator Alain Delon (1935-2024), morto em agosto, será o homenageado desta edição. Para celebrá-lo, será exibido O Sol por Testemunha, clássico de 1960 de René Clément.

As exibições na capital paulista serão nos seguintes locais: Cine Marquise, Cine LT3, Cinemark Iguatemi, Cinépolis Jardim Pamplona, Espaço de Cinema Augusta, Cinesystem Frei Caneca, Cinesystem Pompeia, Kinoplex Itaim e REAG Belas Artes.

Nesta segunda-feira, 4, haverá uma masterclass com o cineasta vencedor do César, Xavier Legrand - que traz o thriller psicológico O Sucessor -, às 15h, no Cine Faap. Legrand repete a atividade na terça-feira, 5, no mesmo horário, sempre com entrada franca.

Também na terça, no mesmo ambiente, estão marcadas palestras do jornalista e ex-diretor da revista Cahiers du Cinéma, Jean-Michel Frodon.