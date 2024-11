Namorado revela causa da morte de Isabella Oliveira, bailarina de Claudia Leitte

Isabella Oliveira, de 21 anos, que integrava o balé de Claudia Leitte, morreu no último sábado, 2, durante um ensaio. Nesta segunda, o namorado da bailarina, Gabriel Genain, revelou que Isabella sofreu uma parada cardíaca, possivelmente causada pelo lúpus - doença inflamatória crônica e autoimune, que pode levar ao quadro de insuficiência cardíaca.

Nas redes sociais, Gabriel fez uma carta aberta de despedida para a namorada e disse que sempre vai amá-la.

Leia na íntegra:

"Minha carta aberta para você, minha Bella companheira! Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso. Mas a única culpa que sinto foi não estar la com você, não ter te dado um último abraço, um último beijo e não ter tido mais tempo com você!

Saiba que você foi muito amada por mim, minha família e todos que te cercavam, você era e sempre vai ser luz por onde passar.

Sonhei com você essa noite, você estava com aquele figurino lindo que dançou na virada cultural, me chamando pra dançar com você, com sua inocência e sua delicadeza. Me partiu o coração dizer que ainda não era minha hora, por mais doloroso que seja.

Eu sempre vou te amar, foram os melhores seis meses da minha vida, onde quer que esteja, estarei pensando em você. Obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e por me dar a chance de conhecer o que realmente era amar!"

Claudia Leite homenageia bailarina

Conhecida como Bella, a jovem integrava o balé de Claudia e fazia parte do novo projeto da artista, o audiovisual Intemporal.

elas redes sociais, Claudia compartilhou um vídeo ao lado de sua equipe em um momento de oração e desabafou: "Ainda não me recuperei".

A cantora ressaltou o talento de Bella e a intensidade que ela trazia aos ensaios e ao palco. "Em breve vou lançar uma tour de Intemporal, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém vivendo um dilema bem invasivo, denso. Uma menina de 21 anos Descanse em paz, amada e inesquecível Bella!", escreveu Claudia Leitte.