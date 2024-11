Fabiana Justus fala da 'tristeza' ao receber diagnóstico de leucemia enquanto amamentava

Fabiana Justus desabafou em seu Instagram sobre como foi ter recebido o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, em janeiro deste ano, enquanto ainda amamentava seu filho caçula.

"Eu ainda acho surreal que o diagnóstico veio quando o Luigi tinha apenas cinco meses. Lembro do perrengue que passei para o meu leite secar e da tristeza que foi esse rompimento para mim. Foi tão difícil esse processo que não dá nem para explicar! Mas graças a Deus o Luigi é um bebê muito feliz e cercado de muito amor", escreveu ela.

Luigi tem 1 ano e dois meses, e é fruto da união entre Fabiana e Bruno Levi D'Ancona. O casal, que está junto há 21 anos, também tem as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos.

Em janeiro, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Depois de passar por quimioterapia e transporte de medula óssea, ela anunciou que entrou em remissão do câncer em 28 de julho. Desde então, a empresária compartilha suas conquistas com o tratamento da doença. Recentemente, Fabiana afirmou que ainda não conheceu seu doador de medula.