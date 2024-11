Rádio Nacional transmite clássicos do Campeonato Brasileiro

A Rádio Nacional transmite dois confrontos válidos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro neste meio de semana. A partida Botafogo x Vasco, no Estádio Nilton Santos, vai ao ar nesta terça (5), a partir das 21h15. A disputa Cruzeiro x Flamengo, no Estádio Independência, é a atração da emissora pública nesta quarta (6), a partir das 20h45. A faixa Show de Bola Nacional traz um pré-jogo de 15 minutos antes do apito inicial pelas partidas do Brasileirão.

A jornada esportiva da Nacional é destaque para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com a programação musical. O ouvinte pode curtir as produções e os seus conteúdos preferidos no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ficam disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Para o Botafogo, o clássico da amizade vale muito na busca pelo título da competição. O alvinegro busca ampliar a vantagem sobre os adversários na reta final do campeonato. Já para o Vasco, um empate ou uma possível vitória coloca o time cruzmaltino na briga por uma possível vaga na Libertadores de 2025. Na Rádio Nacional, o embate tem a narração de André Luiz Mendes, comentários e análises táticas de Rodrigo Ricardo. O repórter Bruno Mendes conduz o plantão esportivo.

Na quarta (6), Cruzeiro e Flamengo enfrentam-se em Minas Gerais, em um confronto que para os dois times vale aumentar as chances de classificação para a Libertadores do próximo ano. Animado com os resultados recentes, o rubro-negro quer confirmar a boa fase no término da temporada para tentar a taça do Campeonato Brasileiro. Luciana Zogaib narra o jogo, que conta com os comentários de Rachel Motta e a reportagem de Carlos Molinari, responsável pelo plantão da informação.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a principal competição de futebol profissional entre clubes do país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América juntamente com o campeão da Copa do Brasil.

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros em um sistema de pontos corridos, uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva

O futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Ao longo do ano, a Nacional apresenta, ao vivo, partidas de diversos campeonatos. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming e acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A ideia é oferecer ao público uma programação jornalística com noticiário preciso e informação relevante, comentários embasados e opinião fundamentada sobre o que acontece de mais recente no futebol do país e no exterior.

Jornalismo esportivo

O time da Rádio Nacional reúne craques do jornalismo esportivo. Experientes comentaristas e talentos das novas gerações integram a equipe de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). As principais notícias são destacadas no programa No Mundo da Bola, de segunda a sexta, às 18h.

Além de informar o público, o time também está na tela da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30 e às 18h30, e a mesa redonda dominical No Mundo da Bola, às 20h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. Os telejornais diários como o Repórter Brasil também oferecem ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Os profissionais que entram em campo na equipe de esporte da empresa ainda fazem a cobertura das jornadas de diversas modalidades e noticiam os principais resultados em reportagens no site da Agência Brasil. As tabelas atualizadas das competições podem ser acessadas em tempo real pelos usuários.

Serviço

Brasileirão Série A - Botafogo (RJ) x Vasco (RJ), terça (5/11), a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS

Brasileirão Série A - Cruzeiro (MG) x Flamengo (RJ), quarta (6/11), a partir das 20h45, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS