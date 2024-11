Flamengo diz que confia em Bruno Henrique e dará suporte ao atleta

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou nota, nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro, anunciando que dará total suporte ao jogador Bruno Henrique (foto), que desfruta de “confiança” do clube. “[Bruno Henrique] como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência”, informa a nota.

O Flamengo informou, ainda, que o jogador treina e viaja com a delegação rubro-negra nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde o time enfrentará, nesta quarta-feira (6), em Belo Horizonte, o Cruzeiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador é um dos alvos da operação Spot-Fixing, desencadeada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta terça-feira, para investigar manipulação em apostas esportivas. A PF investiga se ele levou um cartão amarelo de propósito para favorecer apostadores, entre eles, seus parentes.

Suspeita de manipulação

A apuração foi iniciada a partir de uma comunicação feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Polícia Federal. Segundo relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeita de manipulação do mercado de cartões na partida.

Segundo a PF, as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração. Eles também são alvos da operação.

A assessoria de imprensa do jogador Bruno Henrique informou que, por enquanto, não emitirá nenhum pronunciamento.

“O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo, perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação”, informa nota do Fla.