Quipá: ladrões usam adereço judaico em tentativa de furto em bairro nobre de SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma tentativa de furto registrada na madrugada de sábado, 2, na Rua Maranhão, em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. O porteiro do condomínio foi agredido e os quatro indivíduos envolvidos no crime conseguiram fugir.

Imagens das câmeras de segurança mostram que os ladrões usavam camisa social branca e quipá, possivelmente para se passar por moradores do bairro - Higienópolis tem forte ligação com a comunidade judaica. Trata-se de uma tática já usada em outras ocasiões para tentar entrar em condomínios na região, como autoridades policiais relataram ao Estadão.

Conforme o boletim de ocorrência, também foi apreendido outro item: "Uma cordinha tipicamente utilizada por judeus em suas vestes, conhecida como Tzitzit", segundo o boletim de ocorrência.

Como aconteceu o crime

A vítima, um homem de 28 anos, relatou que trabalha como porteiro no condomínio e que, na ocasião, dois homens chegaram e se apresentavam como novos inquilinos, solicitando a entrada no prédio.

Segundo a secretaria, ele disse à polícia que só autorizou a entrada da dupla porque tinha conhecimento de que novos moradores estavam para chegar ao edifício.

O porteiro contou que, instantes depois de liberar a entrada, um morador denunciou que a dupla estava tentando invadir um apartamento.

"Foram ao 9º andar e tentaram arrombar a porta, momento em que o morador acordou e perguntou quem estava na parte de fora. Os indivíduos desceram as escadas e chegaram até a portaria pela porta de serviço", de acordo com o boletim de ocorrência.

Após serem descobertos, os criminosos tentaram fugir, momento em que um deles foi impedido e entrou em luta corporal com o porteiro. Os comparsas, então, quebraram um vidro da entrada do prédio e voltaram para ajudar o ladrão.

As imagens mostram que, além da dupla que já havia tentado roubar um dos apartamentos, ao menos outros dois suspeitos aparecem na portaria. Um deles se junta à dupla que invadiu o prédio para tentar agredir o porteiro e o outro fica observando a cena. Após a agressão, fogem rapidamente.

O caso foi registrado como dano e tentativa de furto no 4° DP (Consolação). As imagens de câmeras de segurança do prédio estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos criminosos.