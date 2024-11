Boneco com foto de Rogério Ceni é pendurado em viaduto em Salvador

Imagens e vídeos de um boneco pendurado com foto do rosto do técnico do Bahia, Rogério Ceni, junto a ofensas e ameaças escritas em faixas estendidas ao longo de um viaduto próximo à Arena Fonte Nova, estádio do clube, viralizaram nesta terça-feira (5) nas redes sociais. Atual sétimo colocado e há três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor baiano recebe logo mais o São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do torneio.

Em nota de repúdio, o Esquadrão de Aço condenou as manifestações, que classificou como “inaceitáveis”. O clube disse ter contatado a Secretaria de Segurança Pública, para que os responsáveis sejam identificados e punidos. O episódio é similar ao ao sofrido por Vinícius Júnior, atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, em janeiro de 2023, na Espanha. ,

“O Bahia vem a público manifestar seu repúdio aos inaceitáveis atos de ameaças sofridos por seus funcionários através das redes sociais nas últimas horas. A atitude não representa nossa história, nossa essência e principalmente nossa torcida. Respeitamos o direito de protestar, mas condenamos todas as manifestações com teor agressivo e que coloquem em risco a vida de seus representantes, sejam eles dirigentes, membros da comissão técnica ou jogadores”, diz um trecho do comunicado.

As faixas dispostas no viaduto - que liga o Vale Nazaré à Avenida Bonocô - tinham inscritas frases como “Ceni burro”, “time covarde” e “acabou a paz”. Em vídeos veiculados em redes sociais, o boneco com rosto do técnico Ceni aparece sendo arrastado pela rua, puxado por uma corda presa na cabeça.

As manifestações ocorreram horas antes de lançamento da campanha nacional Cadeiras Vazias e do Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol, programado para esta noite na Arena Fonte Nova. A iniciativa, promovida pelo Ministério do Esporte, em parceria com CBF, clubes e Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg), ocorrerá durante o jogo Bahia x São Paulo. O setor sudoeste do estádio 384 cadeiras vazias cobertas com uniformes dos mais diversos times brasileiros. O ato simbólico pela paz contará com a presença parentes de torcedores que morreram em situações de violência.

COMBATE À VIOLÊNCIA NO FUTEBOL: O Ministério do Esporte lança, amanhã (5), às 21h30, durante a partida entre @ecbahia

e @SaoPauloFC , a campanha Cadeiras Vazias. https://t.co/Mphc3ocIeF — Ministério do Esporte (@EsporteGovBR) November 4, 2024