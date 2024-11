Trump é eleito presidente dos Estados Unidos

Estados Unidos - Donald Trump venceu a eleição presidencial dos EUA ao superar a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral e derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris nesta quarta-feira, 6, segundo a projeção da Associated Press (AP).

Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além dos importantes Texas e Ohio. O candidato republicano soma 276 votos no colégio eleitoral contra 219 da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

O magnata, de 78 anos, retorna à Casa Branca após quatro anos para um segundo mandato, depois de uma campanha atípica e muito agressiva.

A vitória foi anunciada após ser atingida uma margem segura de votos em que não é mais possível que ele seja superado pela democrata Kamala Harris, ainda que a contagem de cédulas pelo país não tenha sido totalizada.

A projeção do resultado feita por estatísticos a serviço de institutos e meios de comunicação não é oficial, mas é historicamente aceita pela sociedade norte-americana. Há 178 anos, a AP é uma das fontes mais confiáveis para contabilizar os votos dos pleitos nos EUA.



Nos Estados Unidos, não existe um tribunal eleitoral nacional, ao contrário do que acontece no Brasil, sendo a responsabilidade da apuração atribuída a cada estado. O processo de contagem pode levar várias semanas, e as projeções possibilitam identificar antecipadamente quem será o vencedor.



"Fizemos história", proclamou Trump aos seus eleitores em West Palm Beach, Flórida, ao lado da família, incluindo a esposa Melania. "Vamos ajudar o nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda, e precisa com urgência. Vamos consertar as nossas fronteiras", afirmou.

Retorno

O resultado marca a primeira vez que um presidente norte-americano obtém dois mandatos não consecutivos desde o final do século 19. Em 2020, Trump foi derrotado pelo atual presidente, Joe Biden, após uma gestão que terminou marcada pela pandemia de covid-19.





Longe de Washington D.C., Trump surfou na crescente impopularidade do sucessor para se cacifar como o favorito para voltar a representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais. A economia dos Estados Unidos registrou forte crescimento econômico durante a gestão de Biden, mas a escalada da inflação pesou no bolso do eleitor e degradou a imagem pública do democrata.



O cenário ajudou a manter Trump na dianteira da corrida pela Casa Branca. O ex-presidente teve poucas dificuldades para superar outros republicanos que tentaram buscar a nomeação do partido, entre eles o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-embaixadora na Organização das Nações Unidas (ONU) Nikki Haley.



Na campanha, Trump logo consolidou o favoritismo contra Biden, principalmente após o debate em que o democrata teve um desempenho considerado ruim até por aliados, em junho. Semanas depois, o republicano foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia . O ex-presidente foi baleado na orelha, mas se levantou e jogou o punho para o ar, em uma imagem que circulou nas redes sociais e foi amplamente celebrada pelos apoiadores. Em setembro, Trump ainda seria alvo de um segundo atentado.

Com a



Com a saída de Biden da disputa, Harris chegou a assumir a dianteira nas pesquisas de intenção de voto, sobretudo após o debate em que foi considerada vencedora, em setembro. Na reta final, contudo, as sondagens apontaram o acirramento da disputa.Aos 78 anos, Trump será a pessoa mais velha a assumir a presidência dos Estados Unidos. Nascido no Queen's, em Nova York, o empresário fez carreira no mercado imobiliário, como herdeiro do desenvolvedor Fred Trump. É casado com Melania Trump, com quem teve um filho. Também tem outros quatro filhos adultos de dois casamentos anteriores.

Primeiro presidente condenado



O magnata será o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter sido condenado criminalmente, pois foi O magnata será o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter sido condenado criminalmente, pois foi considerado culpado por um Tribunal de Nova York , em maio, de 34 acusações relacionadas a pagamentos feitos para uma ex-atriz pornô se silenciar sobre o caso que tiveram durante a campanha presidencial de 2016.

Trump enfrenta atualmente três processos distintos, com múltiplas acusações. Mesmo reeleito, terá de comparecer em tribunal e poderá até governar sob detenção, caso seja condenado em algum dos casos.

Em dos processos, o republicano é acusado de tentar reverter de forma ilegal os resultados das eleições presidenciais de 2020. Ele contesta repetidamente a sua derrota nesse pleito, que resultou na invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

Além disso, o republicano é acusado por 18 mulheres de crimes sexuais - incluindo três casos de violação - conforme um levantamento da rede de televisão norte-americana ABC. Trump nega todas as alegações.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo