Billy Zane se transforma em Marlon Brando no trailer de cinebiografia

As primeiras imagens de Billy Zane caracterizado como Marlon Brando (1924-2004) foram reveladas no trailer de, cinebiografia do astro, surpreendendo pela semelhança entre os atores. O filme é ambientado entre 1969 e 1974, período em que Brando estava em preparação para gravar O

Escrito e dirigido por Bill Fishman, o longa é baseado no livro de memórias homônimo do arquiteto Bernard Judge, que trabalhou com Brando e registrou a relação dele com a ilha privada Tetiaroa, no Taiti. Seus escritos mostram quem o astro era para além da fama, com suas "fraquezas e excentricidades".

A partir das histórias do livro, Waltzing With Brando acompanha Brando (interpretado por Billy Zane) no auge do estrelato. Ao comprar a pequena ilha, ele procurava escapar da vida agitada em Hollywood e desenvolver um projeto de sustentabilidade.

Para isso contrata Judge (vivido por Jon Heder), então um idealista arquiteto de Los Angeles, e o convence de que juntos poderiam construir o primeiro retiro ecológico realmente sustentável do mundo. Confira o trailer aqui .

O filme será exibidos nos próximos meses em festivais de cinema como o de Turim, de Tahoe, e de Palm Springs. Os acordos de distribuição ainda estão sendo negociados. O elenco também conta com Richard Dreyfuss, Camille Razat, Alaina Huffman, Tia Carrera e James Jagger.