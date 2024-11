SP recebe festivais de cinema italiano, francês, húngaro, MixBrasil e mais; veja os destaques

Novembro será um mês movimentado para os cinéfilos paulistanos. São Paulo receberá uma série de diferentes festivais de cinema, internacional e nacional, já a partir desta quinta-feira, 7. Os eventos contarão com exibições de filmes da França, Hungria e Itália, além de uma mostra dedicada a autores negros.

A capital paulista também será palco do 32º Festival MixBrasil, maior evento cultural LGBT+ da América Latina, que contará com filmes, palestras e ativações em diferentes pontos da cidade.

Os filmes serão exibidos em salas de cinema espalhadas por toda a cidade, com diversas sessões distribuídas pelas próximas semanas.

Festival Varilux de Cinema Francês

Entre 7 e 20 de novembro, o Brasil recebe o Festival Varilux de Cinema Francês, que exibirá 20 produções francesas em salas por todo o país. Em São Paulo, os filmes entrarão em cartaz no Cine Marquise, Cine LT3, Cinemark Iguatemi, Cinépolis Jardim Pamplona, Cinesystem Frei Caneca, Cinesystem Pompéia e Reag Belas Artes.

Entre os filmes exibidos durante o festival estão O Conde de Monte Cristo, nova adaptação do clássico de Alexandre Dumas, O Segundo Ato, Bolero, Daaaaaali!, Mega Cena e O Roteiro da Minha Vida - François Truffaut.

O evento também contará com a presença de artistas e realizadores das obras exibidas, incluindo o roteirista Marc Salbert (Apenas Alguns Dias), o ator Raphaël Personnaz (Bolero), o diretor Matthieu Delaporte e o ator Patrick Mille (O Conde de Monte-Cristo), e as atrizes Marie-Josée Croze e Jeanne Boudier (Madame Durocher).

O Festival Varilux também traz, já a partir do dia 7, oito produções em realidade virtual, que serão exibidas no Espaço Augusta de Cinema, de 7 a 13 de novembro, e no Centro Cultural São Paulo, de 21 a 28 de novembro, sempre das 14h às 21h. As sessões serão gratuitas e contarão com cadeiras giratórias e óculos especiais para uma experiência em 360°.

Além das sessões dos filmes, o Festival Varilux contará também com palestras e masterclasses de cinema. Os horários e locais estão disponíveis no site oficial do evento .

Mostra de Cinema Húngaro no MIS

Realizada em 7 e 8 de novembro, a Mostra de Cinema Húngaro levará ao Museu de Imagem e Som (MIS) de São Paulo três produções: Semmelweis, cinebiografia do médico húngaro que comprovou a importância de lavar as mãos para a saúde, com sessão às 19h do dia 7; Um Por Todos, documentário sobre o tricampeão olímpico de esgrima Áron Szilágyi, que será exibido às 17h do dia 8; e Sangue nas Águas, um romance que se passa durante a Revolução Húngara de 1956 e os jogos olímpicos do mesmo ano, exibido às 19h do dia 8.

Os ingressos para as sessões são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do MIS com até uma hora de antecedência.

Festival de Cinema Italiano

De 7 de novembro a 8 de dezembro, será realizado o Festival de Cinema Italiano. A abertura do evento acontecerá nesta quinta-feira, 7, no Auditório Oscar Niemeyer, no Ibirapuera. Além de contar com 18 novas produções italianas inéditas e 14 clássicos, o evento também promoverá uma retrospectiva de comédias do país, que lembrarão obras de Totò, Roberto Benigni e mais.

Entre os filmes exibidos em sessões presenciais e via streaming, estão Romeu É Julieta, Mia, Um Mundo À Parte, O Penitente e Parece Bastante Paris. Em São Paulo, os longas podem ser conferidos no Petra Belas Artes, Centro Cultural Banco do Brasil, no CINUSP (cinema da USP), na Escola Eugênio Montale e no Circolo Italiano di San Paolo.

A programação do Festival de Cinema Italiano é inteiramente gratuita.

Nicho Novembro 2024

Entre 9 e 16 de novembro, acontece o Nicho Novembro 2024, festival focado em autores e histórias negros. O evento acontece no Centro Cultural de São Paulo e no Instituto Moreira Salles. A programação terá início com uma cerimônia de abertura, que terá ainda a exibição ao ar livre do documentário Ernest Cole: Achados e Perdidos, vencedor do prêmio de Melhor Documentário em Cannes.

O Nicho Novembro também exibirá filmes como A Revolta do Videotape, Bom Dia, Eternidade, Tijolo por Tijolo, Um É Pouco, Dois É Bom, Othelo, O Grande e mais. Além dos filmes, o evento também contará com debates, painéis e palestras sobre cinema com convidados brasileiros e estrangeiros.

A programação completa do Nicho Novembro pode ser conferida no site oficial do evento .

32º Festival MixBrasil

O maior evento cultural LGBTQIA+ da América Latina retorna para mais uma edição em São Paulo. Realizado entre 13 e 24 de novembro, o Festival MixBrasil contará com 93 filmes de 32 países, incluindo Tudo Vai Ficar Bem, premiado no Festival de Berlim, Rainha dos Meus Sonhos e Avenida Beira-Mar, vencedor do Festival do Rio.

Com sessões e instalações no Cinesesc, Centro Cultural São Paulo, Spcine Olido, MIS, Teatro Sérgio Cardoso, Instituto Moreira Salles, Biblioteca Mário de Andrade, Ocupação Artemisia/naUapi, Galeria Vermelho e Galeria Piege, o MixBrasil terá ainda uma homenagem ao cineasta canadense Bruce LaBruce, que ganha uma exibição baseada em seu filme O Intruso.

Por fim, o MixBrasil também contará com exibições imersivas em realidade virtual, incluindo Her Name was Gisberta, história da mulher trans brasileira Gisberta, que imigrou para Portugal e sofreu um dos ataques transfóbicos mais divulgados na história do país, e Urso, Veado, Gato e Outros Bichos, experiência criada na França com inspiração no animismo dos povos indígenas do Grande Norte.