João Gomes lembra 'bronca' de Ivete Sangalo nos bastidores de show; entenda

O cantor de piseiro João Gomes relembrou uma "bronca" que recebeu da cantora Ivete Sangalo nos bastidores de um show. O artista foi convidado dona terça-feira, 5, e narrou um aviso que recebeu de Ivete depois que Tatá Werneck brincou sobre ele seguir conselhos de pessoas mais velhas.

João contou que a cantora pediu para que ele bebesse menos. "Eu estava indo tocar, todo mundo estava festejando e eu comecei a beber. Já estava na décima cerveja e ela [perguntou]: 'Você ainda vai tocar hoje?'. Eu disse: 'Vou'", narrou.

Ivete questionou: "Como é que você está bebendo esse tanto, menino?". "Eita bronca da febre (sic). Passei um tempão sem beber depois dessa", disse o cantor.

No mês passado, João se casou com Ary Mirelle. Os noivos celebraram o evento no Castelo de Brennand, em Recife, em cerimônia que reuniu shows de famosos e contou com presenças ilustres. Eles são pais do pequeno Jorge, de nove meses.