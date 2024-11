Tiroteio entre PMs e bandidos termina com três mortos na Baixada

Durante patrulhamento na Bacia do Éden, em São João de Meriti, na madrugada desta quarta-feira (6), agentes do 21º BPM foram atacados a tiros. Houve troca de tiros, e três homens baleados foram levados para a UPA do Jardim Íris, mas não resistiram aos ferimentos.



As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pela polícia. Na ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma grande quantidade de drogas.



O caso foi registrado na 64ª DP de São João de Meriti.