Representante do País no Oscar, 'Ainda Estou Aqui' chega aos cinema

Visto como a grande oportunidade de o Brasil levar o sonhado Oscar, o filme, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, estreia hoje, 7, nos cinemas nacionais. Dirigido por Walter Salles, a produção original Globoplay tem ainda uma participação da atriz Fernanda Montenegro.

Representante brasileiro na corrida pelo Oscar, o filme já acumula oito diferentes premiações em festivais. Além da esperada indicação a melhor filme internacional, os produtores vêm fazendo campanha também para as categorias de melhor atriz (Fernanda Torres), melhor roteiro adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega, vencedores em Veneza), melhor ator coadjuvante (Selton Mello), melhor direção (Walter Salles) e melhor montagem (Affonso Gonçalves).

Walter Salles se baseou na história real do deputado federal Rubens Paiva, que foi preso e morto nos anos 70 pelo governo militar, contada por seu filho, o escritor Marcelo Rubens Paiva, em livro do mesmo nome. No centro da história está Eunice Paiva, mãe do autor e de mais quatro filhos. A partir do desaparecimento do marido, levado de sua casa por militares à paisana, ela precisa se reinventar para sustentar a família sozinha.

Melhor roteiro (de filme internacional) no Festival de Veneza, onde foi aplaudido por cerca de 10 minutos, Ainda Estou Aqui inclui, entre outras premiações, as do Festival de Filadélfia, de Vancouver, melhor ficção na Mostra Internacional de São Paulo e melhor atriz para Fernanda pelo Cinema & Television do Critics Choice Awards.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.