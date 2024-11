Prédio desaba em Maceió após explosão e deixa três mortos

Um prédio desabou após uma explosão na madrugada desta quinta-feira, 7, em Maceió, em Alagoas. Ao menos duas crianças e um adulto morreram. O Corpo de Bombeiros continua realizando buscas no local.

De acordo com a Defesa Civil de Maceió, o edifício fica no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O órgão municipal informa que também está no local desde as primeiras horas do dia. "A diretoria operacional isolou o espaço e evacuou cinco blocos vizinhos para garantir a segurança dos cidadãos", disse.

Conforme a defesa civil, 20 apartamentos foram evacuados para que sejam realizadas vistorias, verificando se esses imóveis foram atingidos e se em algum deles houve comprometimento estrutural.

A diretoria social do órgão também está no local com psicólogas e assistentes sociais para atender as famílias que foram vítimas, além de atender os moradores dos apartamentos vizinhos atingidos para realizar os encaminhamentos necessários.