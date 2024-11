Tom Hanks avalia filmes de heróis: 'Já estamos nessa há 15 anos'

Tom Hanks revelou que não tem interesse em novos filmes de super-heróis dos estúdios Marvel e DC. A declaração foi feita em entrevista ao

O astro do cinema disse estar cansado do subgênero, apesar de admitir que as produções já fizeram sentido em outros momentos.

"Houve um tempo em que havia filmes fantásticos, seja DC ou MCU, que nos mostravam a melhor versão de nós mesmo. Eu me sentia como um X-Men às vezes. Me sentia como o Homem-Aranha, furioso como o Batman e apaixonado pelo meu país como o Capitão América. Eu gostaria de emular esses caras. Já estamos nessa há 15, 20 anos, e chegamos em um ponto de: 'Qual é a história? Qual é o tema? Qual o objetivo desse filme?'", disse.

Ele apontou que apesar do tema ser desafiador, não deveria cair na roda da indústria. Para ele, não é só porque um estilo de filme funcionou uma vez que funcionará sempre e deve ser reutilizado. Para ele, o público já está saturado do subgênero.