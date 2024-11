SP registra em 7 dias volume de chuva superior ao esperado para mês de novembro; veja previsão

A cidade de São Paulo registrou na primeira semana de novembro 163 mm de chuva, volume maior do que o esperado para todo o mês -145 mm, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 7, pela Defesa Civil do Estado. Ainda de acordo com o órgão estadual, novos temporais devem atingir a capital e outros municípios nos próximos dias.

Na quarta-feira, 6, a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. Além do registro de transbordamento de córregos e inundações de vias, mais de 50 mil clientes da Enel ficaram sem energia, conforme dados da concessionária, em balanço divulgado às 17h. Às 6h desta quinta-feira, 7, de acordo com a empresa, o número de afetados caiu para 9,896 mil na capital e 12,887 mil em toda a Grande SP.

As fortes chuvas atingiram diversos municípios do Estado paulista. A Creche Alzira Silva Medeiros, no Jardim Aliança, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, ficou alagada após a unidade ser invadida pelas águas das chuvas. Em alguns pontos, o volume foi superior a 100 mm. Segundo a prefeitura, não houve feridos.

O Estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, principalmente a partir de quinta-feira, com uma nova frente fria que vai chegar ao litoral paulista, que aumenta ainda mais o risco de tempestades e de alagamentos na Grande São Paulo e também no interior e no litoral nos próximos dias.

Para a capital paulista, os próximos dias seguem com tempo abafado e novas pancadas de chuva, em especial no período da tarde. Para o fim de semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas. Conforme a Meteoblue, no fim de semana, as temperaturas permanecem mais baixas, com máxima na casa dos 20ºC.