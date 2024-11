Aeroportos de Congonhas, em SP, e Santos Dumont, no Rio, têm voos cancelados

Passageiros que se encontram nesta sexta-feira, 8, nos aeroportos de Congonhas, zona sul da cidade de São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, enfrentam transtornos em razão de voos cancelados em ambos os locais. Alguns, inclusive, vindos da capital fluminense. Há relatos de problemas para embarcar desde a noite de quinta-feira, 7.

Nas redes sociais, internautas relatam aglomerações no balcão das companhias aéreas e nas áreas de embarque.

"Dezenas de voos cancelados em Congonhas e no Santos Dumont. Milhares de passageiros pernoitando nas áreas de embarque sem receber nenhum informação das companhias aéreas", afirmou Júlio Macondo em publicação no X.

A Aeena, que administra Congonhas, disse que o aeroporto opera normalmente para pousos e decolagens na manhã desta sexta-feira.

No entanto, por ajustes de malha das companhias aéreas, em decorrência das condições meteorológicas, há o cancelamento de 12 pousos e cinco decolagens.

"A Aena recomenda que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos", disse a concessionária.

A Gol afirma que, por restrições operacionais ocorridas entre quinta e sexta-feira, a companhia registrou atrasos e cancelamentos de voos que partiriam de Congonhas para ajuste de malha aérea.

"Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conforme as necessidades, com possibilidade de reacomodação nos próximos voos da Gol e de congêneres", disse.

A companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança.

Já a Latam informa que alguns de seus voos de/para São Paulo/Congonhas na noite de quinta-feira foram cancelados ou desviados para outros aeroportos, devido às fortes chuvas na capital paulista, fato totalmente alheio ao seu controle.

"A companhia esclarece que está oferecendo toda a assistência necessária aos passageiros e recomenda que, antes de se dirigirem aos aeroportos, os clientes com viagens programadas nesta sexta-feira de/para São Paulo/Congonhas consultem o status de seus voos na página Minhas Viagens", disse a empresa.

No painel do Aeroporto de Congonhas, entre os voos cancelados estão destinos como Rio de Janeiro e Curitiba. Já no do Santos Dumont, há registros de cancelamentos de saídas que estavam previstas para a capital paulista.

Chuva de um mês em sete dias

A capital registrou na primeira semana de novembro 163 mm de chuva, volume maior do que o esperado para todo o mês -145 mm, segundo informações divulgadas na quinta-feira pela Defesa Civil do Estado, dia também marcado por temporais. A expectativa é que a situação seja semelhante na tarde desta sexta-feira.

Em razão das chuvas também há registro de falta de energia, de acordo com a Enel. Ao menos 30 mil endereços estão sem luz na manhã desta sexta-feira na Região Metropolitana de São Paulo. Do total, 25 mil endereços são da capital paulista.

Para o fim de semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas. Conforme a Meteoblue, no fim de semana, as temperaturas permanecem mais baixas, com máxima na casa dos 20ºC.