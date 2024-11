Bruno Mars se despede do Brasil com vídeo: 'Obrigada por 15 shows incríveis'

Após um mês no Brasil, Bruno Mars usou suas redes sociais na quinta-feira, 7, para homenagear o País. Durante sua estadia em solo brasileiro, o cantor realizou 15 apresentações e um pocket show beneficente.

No vídeo, o artista aparece perguntando pelas "popozudas" e fazendo uma tatuagem do Cristo Redentor - mas nada indica que seja permanente. No registro, ele também posa ao lado de um cachorro caramelo e fala: "Bruninho já chegou e a festa é no Brasil".

"Obrigada Brasil por 15 shows incríveis! Mais de um mês no Brasil e eu nunca mais serei o mesmo. Bonde do Brunão", escreveu na legenda. O final do vídeo ainda exibe uma mensagem que deu aos fãs esperanças de que ele irá voltar ao País. "Eu te amo Brasil. Bruninho irá retornar".

Na terça-feira, Zeca Pagodinho chamou Bruno Mars para tomar uma cerveja com ele em Xerém, distrito da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o cantor convida o havaiano para uma "saideira".

"Fala, Bruninho! Depois de ontem, você está oficialmente convidado a vir no nosso bar em Xerém. Pode vir tranquilo que tem bastante Brahma aqui", disse. Nessa semana, o cantor americano foi visto tomando uma cerveja sentado na calçada em Belo Horizonte, cidade de seu último show.

Mars se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.