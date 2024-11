ABL: Tom Farias e Edgard Telles Ribeiro disputam vaga de Antonio Cicero

O jornalista, escritor e roteirista Tom Farias e o escritor e diplomata Edgar Telles Ribeiro disputam a vaga que pertencia a Antonio Cicero na Academia Brasileira de Letras (ABL). O poeta, letrista e crítico literário, que morreu em 23 de outubro, ocupava a Cadeira nº 27 do Quadro os Membros Efetivos.

A eleição para a vaga será realizada no dia 11 de dezembro. Confira a seguir a lista completa de inscritos, de acordo com as informações divulgadas pela ABL.

Uelinton Farias Alves (Tom Farias)

Jornalista, escritor, pesquisador, roteirista e crítico literário, Tom Farias tem 64 anos. Iniciou sua carreira no jornalismo aos 14. Atualmente é colunista da Folha de S.Paulo, tendo passagem por outros jornais e revistas, além de periódicos estrangeiros. Como escritor, publicou 18 livros, com destaque para as afro-biografias de Jose do Patrocinio, Cruz e Souza e Carolina Maria de Jesus. Também escreveu os romances A Bolha e Toda Fúria. Foi finalista do Jabuti em 2009 e 2019. É embaixador do Instituto Adus, em prol dos refugiados africanos em São Paulo. É membro da Academia Carioca de Letras.

Edgard Telles Ribeiro

Escritor, embaixador aposentado, cineasta e professor, Edgar Telles Ribeiro, de 79 anos, nasceu no Chile e foi radicado no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira como crítico de cinema, escrevendo para suplementos literários. Entre 1978 e 1982 foi professor de cinema na Universidade de Brasília (UnB). É autor de 15 livros, entre romances e contos. Jogo de Armar, o mais recente, é finalista do Prêmio Jabuti 2024. Outras obras publicadas são Olho de Rei, O Punho e a Renda, O Impostor e A Mulher Transparente. Como diplomata, serviu nos Estados Unidos, Equador, Guatemala, Nova Zelândia, Malásia e Tailândia (embaixador nos três últimos). No Brasil, trabalhou na área cultural do Ministério das Relações exteriores, cujo departamento chefiou entre 2002 e 2005.