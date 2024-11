Maurício Kubrusly muda para cidade na Bahia após diagnóstico de demência frontotemporal

Diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa sem cura, Maurício Kubrusly, que ficou conhecido por seu quadro, no, está morando na Bahia. O jornalista mudou-se para Serra Grande, município que fica a cerca de 250 quilômetros de Salvador.

Kubrusly vive na pequena cidade desde quando soube do diagnóstico. Atualmente com 79 anos, ele vive no município litorâneo na companhia da esposa, a arquiteta Beatriz Goulart, e de Shiva, seu cachorro da raça border collie.

Pessoas próximas ao jornalista contam que a vida em um lugar menos agitado e com proximidade à natureza fez com que os sintomas da doença tivessem uma melhora significativa.

A trajetória do jornalista será contada em um documentário que está previsto para entrar no catálogo do Globoplay ainda em dezembro deste ano. Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí foi produzido pela equipe de jornalismo da TV Globo e vai ser apresentado na 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, em novembro, antes de ficar disponível para os assinantes da plataforma de streaming. O festival acontece em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. RN).

O quadro que o deixou famoso em todo o País estreou em 2000 e ficou no ar por 16 anos. O jornalista deixou a Globo em 2019.