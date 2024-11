Bárbara e Carol anunciam fim da parceria no vôlei de praia após 3 anos

Há três anos jogando juntas, as cariocas Bárbara Seixas e Carol Solberg anunciaram o fim da parceira no vôlei de praia. Durante entrevista no programa Globo Esporte na última quinta-feira (8), a dupla número 3 do mundo disse que se despedirá da torcida brasileira neste fim de semana, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, onde ocorre até domingo (10) a etapa Elite 16 do circuito mundial, a última antes do Finals (finais da temporada). As atletas cariocas não disputarão o Finals (final do circuito mundial) em dezembro, no Catar.

“A dor é gigante de perder, mas é isso, o esporte. Estamos encerrando um ciclo, ainda tenho muita vontade de continuar jogando, correr atrás desse novo ciclo para LA28 [Olimpíada de Los Angeles, em 2028]”, revelou Carol, de 37 anos.

Medalha de prata ao lado de Agatha na Olimpíada Rio 2016, Bárbara Seixas celebrou o período em que competiu com Carol.

“Olho os anos anteriores com muito carinho, bastante aprendizado”, afirmou a atleta.

A dupla representou o Brasil nos Jogos de Paris, mas parou nas oitavas de final. Desde o início da parceria, em 2020, Bárbara e Carol comemoram conquistas: foram campeãs do circuito brasileiro de vôlei de praia em 2021 e, no ano seguinte, chegaram às oitavas do Mundial de vôlei de praia, em Roma (Itália). Em 2023 faturaram a prata na etapa Elite 16 em João Pessoa (PB) e na atual temporada do circuito mundial levaram o título da etapa de Doha (Catar) em março, e no mês seguinte foram bronze na etapa de Tepic (México).

Além de Bárbara e Carol, outras cinco duplas femininas do Brasil disputam a etapa Elite 16 em Copacabana: Thamela e Victória, Taiana e Talita, Agatha e Rebecca, Vitoria e Hefeile, e Andressa e Tainá. Na disputa masculina, o Brasil conta com as duplas Adelmo e André, Pedro e Arthur, e Arthur e Adrielson.

O torneio principal do Elite 16 - competição que reúne as 16 melhores duplas em cada gênerio - teve início na quinta (8), com a fase de grupos. No sábado (9) ocorrerão as oitavas e quartas-de-final e, para domingo (10) estão programadas as semifinais, as disputas pelo terceiro lugar e as finais valendo os títulos, tanto feminino quanto masculino.