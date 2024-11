Liam Payne: amigo do cantor nega acusações de envolvimento na morte do cantor

Rogelo "Roger" Noves, amigo de Liam Payne que estava com o cantor minutos antes de sua morte em Buenos Aires, na Argentina, foi indiciado pela morte do ex-integrante da One Direction.

Em entrevista ao Daily Mail, ele falou sobre o ocorrido. "Estou com o coração partido com essa tragédia e tenho sentido falta do meu amigo todos os dias", disse. Ele foi acusado de abandonar o amigo à beira da morte e ser cúmplice no fornecimento de drogas ao cantor.

A legislação argentina pode puni-lo com até 15 anos de prisão. Noves nega que tenha abandonado Payne. Além dele, dois trabalhadores do hotel em que o cantor estava hospedado também foram indiciados pela morte do artista.

"Nunca abandonei Liam, fui ao hotel três vezes naquele dia e saí de lá 40 minutos antes do que aconteceu. Tinha 15 pessoas no saguão do hotel conversando e brincando com ele quando fui embora. Nunca poderia imaginar que isso aconteceria."

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado.