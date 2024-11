Papo do Dia: Um espaço reservado para as marcas levarem muito conteúdo informativo e relevante para você

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Rio - A primeira pauta do "Papo do Dia", lançado nesta segunda-feira (04), destaca o Microempreendedor Individual no estado do Rio de Janeiro. Nos quatro primeiros episódios, o analista do Sebrae Rio, Eduardo Castro, oferecerá uma análise detalhada sobre o perfil desses pequenos empresários, explorando as principais oportunidades, desafios enfrentados e estratégias essenciais para seu desenvolvimento e sucesso no mercado.

Com a liderança do jornalista e colunista do jornal O Dia, Sidney Rezende, e em parceria com o Sebrae Rio, essas pílulas informativas trazem conteúdo prático e de qualidade, voltado para educar, informar e capacitar MEIs e pequenos empresários. Entre os temas abordados estão crédito, finanças, atendimento, cursos online, o programa Sebrae Delas, entre outros tópicos importantes para o fortalecimento do empreendedorismo no estado.

Nesta semana, o público terá acesso aos seguintes conteúdos:



Perfil do MEI

De acordo com o Sebrae Rio, com base em dados da Receita Federal, o estado somou 40.700 novos CNPJs, em 2023. No estado do Rio de Janeiro, 52% desses novos empreendedores são homens, com idades entre 29 e 40 anos, e uma renda média familiar de R$ 6.715,00. O Sebrae Rio explica que a maioria desses microempreendedores começa a empreender por necessidade, buscando a formalização como MEI para ter acesso a benefícios previdenciários.

Outro ponto relevante é a significativa participação feminina no setor. As mulheres representam 48% dos novos MEIs no estado, a maior porcentagem registrada em todo o país.



Estratégias

No estado do Rio de Janeiro, 138.331 Microempreendedores Individuais (MEIs) estão inadimplentes com o Simples Nacional, de acordo com a Receita Federal. Para evitar que esses empresários enfrentem dificuldades financeiras, o Sebrae Rio destaca a importância de investir em capacitação e aprimoramento de conhecimentos sobre gestão de negócios. Aspectos essenciais como planejamento e estratégias de marketing são fundamentais para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável do empreendimento.

O Sebrae Rio também ressaltou a importância da prática de separar as finanças da empresa das despesas pessoais, chamadas de pró-labore. Segundo a instituição, a falta dessa distinção é um dos principais fatores que levam muitos microempreendedores a enfrentarem dificuldades financeiras e acumularem dívidas.



Capacitação

Manter-se atualizado sobre as mudanças no mercado de trabalho é fundamental para o sucesso dos microempreendedores. Nesse contexto, o Sebrae Rio destaca a importância da capacitação por meio de cursos e orientações, oferecidos como ferramentas essenciais para quem deseja iniciar e gerir seu próprio negócio. Entre essas opções, estão cursos em aplicativos que acompanham o dia a dia do empreendedor, proporcionando aprendizado prático e contínuo.



Mudanças do MEI à vista

O Microempreendedor Individual (MEI) pode enfrentar alterações com a proposta de um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto prevê a elevação do limite de receita bruta anual para R$ 130 mil, permitindo que mais trabalhadores se enquadrem nessa categoria. Segundo o Sebrae Rio, se aprovado, o impacto será sentido por microempreendedores de todo o país, já que se trata de uma legislação federal. Além de ampliar o teto de receita, a proposta autoriza que os empresários contratem um segundo funcionário, uma mudança significativa em relação à regra atual, que permite apenas um colaborador.