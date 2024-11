Enem termina neste domingo, com provas de Matemática e Ciências da Natureza

O segundo e último dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 acontece neste domingo, 10. A prova terá 90 questões de múltipla escolha, divididas em Matemática e suas Tecnologias (45 questões de Matemática) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões de Biologia, Física e Química).

O Enem é requisito para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada do ensino superior, e para outras políticas públicas federais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade Para Todos (ProUni), que concede bolsas em universidades privadas.

Os inscritos poderão ingressar nos locais de prova entre meio-dia e 13h, quando os portões serão fechados. A aplicação da prova começa às 13h30, e os alunos poderão sair da sala a partir das 15h30, mas sem levar consigo o caderno de questões. Caso o candidato queira levar o caderno, deverá aguardar até 18h. A prova termina às 18h30.

Em geral, a prova de Ciências da Natureza costuma seguir o padrão do exame e exigir bastante capacidade de interpretação por parte dos estudantes, além da habilidade de aplicar conceitos científicos em situações da vida real.

Os estudantes que deixaram de fazer a primeira prova, no domingo passado, podem fazer normalmente o exame deste domingo. Caso tenha deixado de comparecer ao primeiro dia por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, o candidato pode solicitar entre os dias 11 e 15 de novembro a reaplicação da avaliação que faltou.

A solicitação deve ser feita pela internet, por meio da Página do Participante do Enem. Se o caso estiver previsto no edital, o inscrito será autorizado a fazer a prova perdida. Quem não se enquadrar nas regras da reaplicação será considerado ausente no dia em que faltou, mas terá as notas do segundo dia divulgadas normalmente no boletim de desempenho individual. A pontuação servirá apenas para autoavaliação de conhecimento.

As regras de aplicação da prova serão quase idênticas à do primeiro dia. A única diferença é o horário de encerramento do exame: ele termina meia hora antes do que no domingo passado, quando também foi aplicada a prova de Redação.

Após a aplicação do Enem neste domingo, o Inep divulgará dados sobre o a abstenção no Exame. No ano passado, 32% dos candidatos faltaram no segundo dia de prova, seguindo o padrão dos últimos anos. O governo tem buscado métodos para reduzir o número de ausências e incentivar os estudantes a comparecerem.

No domingo passado, foram aplicadas as provas de Linguagens, com 40 questões de Português e 5 de inglês ou espanhol, e de Ciências Humanas, com 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, além da Redação. Os estudantes tiveram que dissertar sobre "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", tema elogiado por professores. O Enem tem histórico de abordar questões sensíveis da realidade brasileira, com olhar para temas que são fruto da desigualdade entre diversos grupos sociais.

Aumento na participação

Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem é aplicado em 1.753 municípios, para os 4.325.960 inscritos confirmados. Isso corresponde a um aumento de praticamente 10% em relação aos 3.933.970 inscritos do ano passado. Desses 4,3 milhões, 1.616.606 estão concluindo o ensino médio. Outros 1.843.085 inscritos já concluíram, e 841.546 estão no ensino médio e farão o exame como treino.

Perfil dos estudantes

Dados do Inep mostram que mais da metade (60,59%) dos inscritos no Enem é mulher (39,41% são homens). A maioria se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861). Outros 62.288 se consideram da cor amarela e 29.891 se declararam indígenas.

De acordo com as estatísticas, o Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645.849, seguido de Minas Gerais (393.007) e Bahia (376.352).

Instituído em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

Além dos meios de ingresso nacionais, o desempenho no Enem também é considerado para entrada em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.