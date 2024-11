Geração Z troca o smartwatch pelo relógio analógico; entenda a tendência

Quem nunca depositou um valor sentimental em um relógio? Companheiro do tempo, já foi tema de poemas, cartas de amor, letras de música. "Mesmo um relógio parado está certo duas vezes por dia", clama Paulo Coelho em Brida (Ed. Paralela). "O relógio de pulso pula de uma mão para outra e, na verdade, nada muda", lamenta a banda O Teatro Mágico em Amém.

O "pulo" de uma mão para outra dos relógios nunca foi tão ameaçado desde que o item começou a ser usado como símbolo de status depois da Primeira Guerra Mundial. Afinal, quem precisa de relógios, calculadoras, termômetros ao ter um celular?

Mas eles, por mais irônico que possa parecer, são sobreviventes do tempo. E, agora, chegam às mãos de uma geração que já nasceu em meio às facilidades da tecnologia: a geração Z. No TikTok, os vídeos com a hashtag #relogio já ultrapassam as 100 mil publicações.

Jovens relatam procurar o objeto para fugir da tentação de olhar as notificações do celular ao checar as horas ou, até mesmo, por questão de segurança em cidades com altos índices de roubos e furtos. A costureira Brenda Falcão, de 29 anos, não é exatamente da geração Z, mas é bem imersa na tecnologia e resolveu substituir seu smartwatch por relógios analógicos.

Ela possui uma conta na rede social de vídeos em que faz reviews de celulares. Em um dos vídeos, dividiu opiniões ao dizer que fez a troca pelo relógio tecnológico pelo "vintage". Além de não exigir que a bateria seja recarregada quase todos os dias, o modelo analógico também lhe proporciona mais tranquilidade.

"Aqui onde eu moro não é tão calmo como em outros lugares. Geralmente, eu costumo olhar a hora no próprio relógio, não no celular", conta ela, que mora em Pacajus, no interior do Ceará. "Eu junto é útil ao agradável: o meu gosto e a situação também do lugar que moramos."

Também existem os que defendem que "smartwatch não é relógio". É o caso do filmmaker Bernardo Britto, que se define como "entusiasta da alta relojoaria". Britto faz sucesso falando sobre relógios nas redes sociais: tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, 2 milhões de curtidas no TikTok e quase 60 mil inscritos em seu canal do YouTube.

O criador de conteúdo, que tem 29 anos e mora no Rio de Janeiro, ganhou seu primeiro relógio da avó quando tinha 7 anos. Desde então, defende o item como forma de expressão. "Fico triste quando dizem que relógio é só para dizer a hora, porque não é", diz.Para ele, o hábito da geração Z em usar relógios foi muito impactado pelos smartwatches nos últimos 5 ou 10 anos. "Eles começaram a olhar para o relógio como relógio. [...] E a 'galera' começou a se preocupar um pouco com a personalidade e aparência. Assim como estar bem vestido, usar um relógio legal transmite uma mensagem para quem você está conhecendo", comenta.

Mercado nacional vê crescimento

É a faixa etária de Britto e Brenda que, geralmente, ainda busca por relógios analógicos. O interesse pelo item, porém, vem em uma crescente nos últimos anos, como apontaram algumas marcas brasileiras ao Estadão. As clássicas Condor e Champion dizem focar em um público de 25 a 45 anos e a nova Statera Watch Co., de relógios mecânicos, foca nas pessoas de 30 a 50 anos.

A Condor, por exemplo, lançou parcerias com a Disney para tentar atrair mais o público jovem e estar "mais antenada nas tendências recentes", como descreve Anna Luisa Hrihorowitsch Monteiro, analista de comunicação da marca. "Observamos que há um crescente interesse de pessoas mais jovens, que estão descobrindo e mergulhando no encantador mundo da relojoaria mecânica como uma forma de expressão", diz Rafael Guimarães, cofundador da Statera, que diz que a marca percebeu uma estabilização nas vendas após um crescimento durante a pandemia.

A Statera foi fundada em 2022 e Rafael descreve que, no início, houve um receio em vender relógios mecânicos na época do digital. "Nos fez lembrar da Crise do Quartzo nos anos 1970, quando a relojoaria tradicional enfrentou uma grande ameaça. [...] [Mas] a Crise do Quartzo também evidenciou que a paixão pelos relógios mecânicos ia além da mera funcionalidade. Os relógios mecânicos resistiram porque são uma expressão de arte, tradição e 'savoir-faire' (saber-fazer) que os relógios a quartzo ou digitais não conseguem replicar", afirma.

Edmundo Nascimento, Head de Growth da Champion, comenta que, no início, os revendedores de relógios temiam por uma redução da demanda com o uso dos celulares - o que não aconteceu, já que o objeto sempre foi tratado como um item da moda. Por esse motivo, não gerou receio para a Condor, segundo Anna Monteiro. "O relógio vem crescendo ano a ano", aponta ela.

'Old money' e 'Vovôcore'

A consultora de moda Thamyris Curado, de 34 anos, formada em Jornalismo, também defende que os relógios nunca estiveram "em baixa". "Eles são clássicos", afirma. O item, porém, está sendo mais procurado por tendências de moda que tomaram conta das redes sociais.

Ela cita o "Old Money", tendência que busca o tradicionalismo, com roupas lisas, e "foge daquilo que não é considerado elegante". Recentemente, a tendência do "Vovôcore", que valoriza itens "vintage", também esteve nas roupas e nas telas da geração Z. No ano passado, o "Vovôcore" apareceu no Pinterest Predicts, relatório do Pinterest que prevê as maiores tendências para o ano seguinte - segundo a rede social, a busca por "Estilo vovô" cresceu 60%.

Thamyris diz que os smartwatches não possuem lugar nas novas tendências: "Relógio digital é só na academia", defende ela em seus atendimentos. "Quando eu trago um relógio analógico, eu estou comunicando uma coisa. Quando eu trago um relógio esportivo, voltado para o digital, eu estou comunicando outra", aponta ela, completando que os smartwatches possuem um objetivo funcional, e não estético.

Os brechós em São Paulo já percebiam essa procura por itens "vintage" pelo público underground paulistano há tempos. O Frou Frou Vintage, no Baixo Augusta, por exemplo, foi fundado em 2007 mirando nesses consumidores. A loja, porém, começou a perceber um crescimento da procura há menos de um ano.

Giovanna Belucci, que fundou o brechó com a mãe, Luzia Belucci, diz que sempre usou relógios antigos - até mesmo os que não funcionavam. "Esse nosso nicho também já usava e, ultimamente, eu sinto que é uma tendência de moda mesmo. Tanto que a gente passou a se dedicar mais. Mandar todos para o restauro, deixar tudo perfeitinho... Porque as pessoas procuram por essas relíquias", conta.

Onde comprar e o que saber antes?

É possível comprar relógios novíssimos em sites de marcas brasileiras, como as citadas nesta matéria - Condor, Champion e Statera Watch Co. - ou em revendedores dos produtos oficiais. Os valores dependem do modelo e exclusividade: há aqueles vendidos por R$ 200 aos que chegam até a R$ 17 mil.

Para quem busca modelos "vintage", as melhores opções são brechós e feiras de antiguidade. A Frou Frou Vintage (Rua Augusta, 725, Consolação), atualmente, tem modelos "garimpados" em Londres que vão de R$ 280 a R$ 800.

Bernardo Britto também sugere as feiras da Praça XV de Novembro, no Rio, aos sábados, as da Praça Benedito Calixto, em São Paulo, aos sábados, do bairro do Bixiga e do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), aos domingos.

Ele, porém, diz que o ideal é ficar alerta para possíveis falsificações. "É bom sempre procurar procedência, se atentar se o preço está esquisito", afirma.

Para escolher bem o relógio, Thamyris explica que o melhor modelo é o adaptado à medida do pulso de cada pessoa. "O relógio ideal é o que vai ficar no centro do seu pulso e não vai tomar conta do pulso inteiro", diz.