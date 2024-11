PM reforça policiamento após confronto entre facções no Morro dos Macacos

Rio - O policiamento foi reforçado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, neste domingo (10), após um intenso confronto entre criminosos, no Morro dos Macacos, durante a madrugada. A região vem sofrendo com tiroteios frequentes ao longo dos últimos meses, por conta da disputa entre facções rivais pelo controle da comunidade. A guerra assusta moradores e já provocou as mortes de diversas pessoas.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), a troca de tiros teve início por volta das 2h50, nas proximidades do Túnel Noel Rosa. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os disparos feitos pelos criminosos. Confira abaixo. Moradores também se queixaram da violência na região. "3h da manhã e esse inferno em Vila Isabel, Morro dos macacos, todo dia isso", disse um. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos, prisões ou apreensões na comunidade.



Nessa madrugada, homens das facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) trocam tiros na Fazenda dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, controlado pelo Comando Vermelho (CV), que faz divisa com o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



Um dos episódios mais violentos ocorreu no dia 18 de agosto, quando acontecia um evento na Praça Barão de Drummond, um dos principais pontos do bairro. Na ocasião, criminosos chegaram atirando, cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas . Entre os mortos, estava o chefe do tráfico da comunidade, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, principal alvo dos disparos.