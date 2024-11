Preta Gil recebe alta e volta para casa após nova cirurgia

Preta Gil recebeu alta do hospital em que estava internada após uma cirurgia e já está em sua casa. A informação foi compartilhada pela própria cantora em seu perfil no Instagram na noite deste domingo, 10.

Na semana passada, a cantora passou por uma cirurgia após cálculos renais terem obstruído um cateter.

Ela relatou o caso em vídeo publicado no Instagram na sexta, 8. "A minha bombinha de quimioterapia, que uso em casa, começou a apitar. O pessoal da enfermagem da oncologia pediu que eu viesse ao hospital para reprogramar. No caminho, senti uma dor forte na pélvis e no rim", disse.

Preta Gil prosseguiu: "Cheguei aqui e minha clínica-geral, oncologista e cirurgião me viram e decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha essa dor. Na tomografia deu pra ver que meu duplo J estava com obstrução. Tive que trocar. Operei às 5h da manhã."

E encerrou na ocasião: "Estou me sentindo bem e sem dor, graças a Deus. Tivemos que interromper a quimioterapia, mas não vai fazer diferença no tratamento. Fico até segunda, aí tenho alta, e volto no dia 20 para fazer exames e traçar novos planos."