Pesquisa da Flup revela hábitos literários nas periferias

Pesquisa feita pela Festa Literária das Periferias (Flup), cujos resultados foram divulgados nesta segunda-feira (11), buscou identificar hábitos e percepções relacionados à prática literária em comunidades do Rio de Janeiro.

Os dados foram colhidos virtualmente entre os dias 2 e 17 de outubro, sobretudo entre moradores de sete comunidades: Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia, Vidigal, Cidade de Deus, Maré e Providência. Foram mais de 500 participantes.

Embora a pesquisa tenha obtido respostas de participantes de todas as faixas etárias acima de 18 anos, 68% possuíam entre 25 e 44 anos. O público feminino representou 58,2% dos respondentes da pesquisa. Conforme os resultados, 74% afirmaram ser adeptos da leitura literária, sendo que 27,6% se reconheceram como "devoradores" de livros.

Entre os gêneros literários, o romance foi citado como o predileto por 21%, seguido de autoajuda (15,5%) e de história (11,7%). Houve ainda menções a ficções científicas, biografias, histórias em quadrinhos e mangás, crônicas e humor, sociologia e política, policiais e artes.

Quase metade (49,7%) concordou que as escolas são as influências mais positivas à leitura. Para 37%, os familiares também fornecem estímulo para a prática. Além disso, 34,7% acreditam que o gosto pela leitura conta com a influência dos amigos. O papel do acesso aos meios digitais nos hábitos literários foi reconhecido por 43,5%.

A pesquisa indicou ainda que as livrarias são os lugares mais buscados pelos moradores das comunidades quando desejam se aproximar de leitura. Bibliotecas comunitárias, sebos, batalhas de rimas, eventos literários e saraus também foram citados.

14ª edição

A Flup foi realizada pela primeira vez em 2012 e, desde então, acontece todos os anos, tendo tido algumas edições que recorreram à programação online devido à pandemia de covid-19.

O evento, que já liderou a publicação de dezenas de livros de autores das periferias do Rio de Janeiro, passou em edições anteriores pelo Morro dos Prazeres, por Vigário Geral e pela Ladeira do Livramento

Neste ano, a programação ocorre majoritariamente no Circo Voador, no centro da capital fluminense. As atividades se iniciam nesta segunda-feira (11) e vai até o próximo domingo (17). Chegando à sua 14ª edição, o evento aborda o tema Roda a saia, gira a vida, e contará com a presença de variados escritores, acadêmicos e artistas.

Cerca de 90% dos convidados são mulheres negras, como anglo-nigeriana Bernardine Evaristo e a brasileira Conceição Evaristo. A ativista pelos direitos humanos Maria Beatriz Nascimento será homenageada

De acordo com os organizadores da Flup, a pesquisa dos hábitos literários ajuda a apontar caminhos para as próximas edições. Sua realização envolveu parcerias com a empresa Nós - Inteligência e Inovação Social, que trabalhou na organização do campo de estudo, e com a Agência Galo, que se responsabilizou pela análise dos dados.