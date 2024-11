Quissamã na final da Liga Regional de Vôlei Masculino

Quissamã - A equipe masculina de vôlei de Quissamã fez história neste domingo (10), ao garantir a vaga na final da Liga Regional do Voleibol do Rio. Com vitória por 2 a 0 sobre o Magma Vôlei, em sets de 25/22 e 22/17, o time avançou para a decisão e ainda assegurou sua participação na Liga C do próximo ano. A partida aconteceu no ginásio do Colégio Brasileiro de São Cristóvão, marcando mais um feito significativo para o esporte local.



A expectativa agora é para o confronto entre Saquarema Vôlei Clube e Supervôlei Iguaçu B, que decidirá o adversário de Quissamã na final, agendada para 8 de dezembro. A equipe recebe o apoio da Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã, sob a liderança da secretária Ísis das Chagas, que celebrou a conquista.



"Estamos muito orgulhosos do desempenho dos nossos atletas. Essa conquista reflete todo o empenho e trabalho duro deles, e sabemos que toda Quissamã estará na torcida pela vitória final,” destacou Ísis.