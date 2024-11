Henrique Fogaça comemora 18 anos da filha: 'Obrigado a todos que acompanham e torcem'

O chef Henrique Fogaça, jurado do, publicou nas redes sociais uma homenagem à filha Olívia, que completou 18 anos no domingo, 10. Com um vídeo e uma série de fotos da primogênita, Fogaça agradeceu pelo carinho dos fãs.

"Hoje nossa princesinha faz 18 anos de idade... Cada dia mais linda, meiga, feliz, esperta e atenta a tudo! Obrigado a todos que acompanham e torcem pelo progresso do meu amorzão", escreveu ele.

Olívia foi diagnosticada com uma síndrome rara ainda não identificada pelos médicos, que a impede de andar e falar, e que causava convulsões frequentes. Fogaça vem há alguns anos compartilhando a evolução da filha nas redes sociais e destacando os benefícios do canabidiol no tratamento.

O chef criou o Instituto Olívia, que desenvolve pesquisas para proporcionar auxílio às famílias com pessoas portadoras de doenças raras. Fogaça também é pai de João e Maria Letícia.