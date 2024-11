Mansão em que Liam Payne morava é anunciada para aluguel por quase R$ 60 mil

A mansão em que o cantor Liam Payne vivia com a namorada, Kate Cassidy, na Flórida voltou a ser disponibilizada para aluguel. O imóvel, localizado no condado de Palm Beach, é anunciado por US$ 9.950 por mês (cerca de R$ 57 mil).

Segundo o TMZ, Liam e Kate haviam assinado um contrato de curto prazo para alugar a casa, disponibilizada pela imobiliária FPB Investment Properties no final de outubro. A mansão conta com 5 quartos e 6 banheiros.

Em setembro, pouco após o casal se mudar para o imóvel, Kate chegou a fazer um vídeo mostrando a mansão. À época, ela gravou a entrada da casa, cômodos como a cozinha e a piscina do local.

Liam Payne morreu em 16 de outubro após sofrer uma queda no hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Exames toxicológicos indicaram a presença de algumas drogas em seu organismo. Ele teria sofrido cerca de 25 lesões com a queda, que resultaram no óbito.