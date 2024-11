Olivia Rodrigo fará show em Curitiba; veja data, valores e como comprar

A cantora Olivia Rodrigo, anunciada como headliner do Lollapalooza 2025, também fará show em Curitiba, em 26 março, uma quarta-feira, no Estádio Couto Pereira. A realização é da Live Nation Brasil e a atração de abertura será a artista St. Vincent.

O show faz parte da turnê GUTS, do segundo álbum da artista de 21 anos. Olivia passa por outros países da América Latina. No Lollapalooza, em São Paulo, se apresenta no primeiro dia de festival, na sexta-feira, 28 de março. .

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 210 e R$ 950.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir da próxima quinta-feira, 14, às 10h para compra on-line, e às 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço) - com parcelamento em até 3x sem juros. São permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas.

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour em Curitiba

Onde: Estádio Couto Pereira - R. Ubaldino do Amaral, 63, Alto da Glória

Quando: 26 de março de 2025, uma quarta-feira

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h30

Como comprar

Site da Ticketmaster: a partir de quinta-feira, 14 de novembro, às 10h, clicando aqui.

Bilheterial oficial: no Estádio Couto Pereira a partir de quinta-feira, 14 de novembro, às 11h. Funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h.

Valores dos ingressos por setor

Arquibancada: R$ 210 (meia entrada) e R$ 420 (inteira)

Cadeira Social Superior: R$ 275 (meia entrada) e R$ 550 (inteira)

Cadeira Social Inferior: R$ 330 (meia entrada) e R$ 660 (inteira)

Cadeiras Mauá: R$ 370 (meia entrada) e R$ 740 (inteira)

Pista: R$ 295 (meia entrada) e R$ 590 (inteira)

Pista Premium: R$ 475 (meia entrada) e R$ 950 (inteira)