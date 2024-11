Vai chover em SP no feriado de 15 de Novembro?

A cidade de São Paulo de São Paulo deve voltar a registrar maiores precipitações de chuva entre esta sexta-feira, 15, feriado de Proclamação da República, e sábado, 16, em razão do fluxo de umidade do Centro-Norte do País em direção ao Sudeste, gerando áreas de instabilidade.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há risco de fortes temporais para a capital paulista e cidades vizinhas da Grande São Paulo.

Nesta quinta-feira, 14, a cidade amanheceu com céu encoberto e baixas temperaturas. O dia deve permanecer com nebulosidade e sensação de frio.

Na sexta-feira, a previsão é de chuva na forma de pancadas isoladas de moderada a forte intensidade a partir da tarde, o que eleva o risco para a formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos da região, de acordo com o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 16ºC e 23ºC;

Sábado: entre 18ºC e 23ºC;

Domingo: entre 18ºC e 25ºC.

Outras regiões do País com previsão de chuva já nesta quinta-feira:

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de alerta laranja para chuvas intensas nesta quinta-feira, 14, para Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro.

Há risco de chuvas de até 100 mm/dia, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora. A previsão pode ser atualizada a qualquer momento.