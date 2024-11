Macedo: documento final do G20 Social chegará a Lula no sábado (16)

O secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, informou nesta quinta, 14, que o documento final do G20 Social, baseado nos três pilares de discussão nos fóruns, será entregue na manhã de sábado, 16, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Macêdo afirmou que o documento "será aclamado" pelos movimentos sociais e pela Constituição. "A cúpula social do G20 é o desaguar de um debate de um ano", disse Macêdo, após a abertura do G20 Social, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Segundo ele, o presidente da África do Sul, próximo país anfitrião do G20, estará presente para também receber o documento.

"Outra notícia boa é que o governo sul-africano já disse que vai fazer o G20 social no próximo ano", informou. "O Brasil está pautando esse projeto, está propondo uma Aliança Global. Não é só uma discussão política, está propondo a taxação dos super ricos, está propondo uma Aliança Global contra a fome, está mostrando o cardápio de políticas públicas que nós temos como Bolsa Família, que pode ser exemplo para o mundo, que pode fazer um debate sobre uma renda básica universal. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui.", resumiu Macedo.

O ministro teve um carro da sua comitiva roubado no Rio nesta manhã , mas assegurou que não houve vítimas e "que já está tudo resolvido", minimizou.