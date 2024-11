Aeroporto Santos Dumont vai fechar devido ao G20 no Rio; como ficarão os voos?

O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, vai permanecer fechado para voos segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de novembro, quando acontecerá no Museu de Arte Moderna (MAM), a 550 metros dali, a reunião de cúpula do G20, que vai reunir presidentes dos países que têm as maiores economias do mundo. Serão 55 delegações, de 40 países e 15 organismos internacionais, e entre os confirmados estão os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

Por segurança, devido à proximidade com o local do evento, o aeroporto não terá movimento de voos - as áreas comercial e administrativa e os banheiros ficarão abertos, mas sem partidas nem chegadas de aviões. O Santos Dumont tem cerca de 130 voos diários, e passam diariamente pelo aeroporto aproximadamente 30 mil pessoas.

Voos anteriormente marcados para o Santos Dumont serão transferidos para o aeroporto do Galeão. Somente da companhia aérea Latam serão 11 mil passageiros afetados com a mudança.

Além dos dias 18 e 19, o fechamento também vai interferir no movimento do aeroporto nos dias 17 e 20, domingo e quarta-feira, respectivamente, segundo as empresas aéreas. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determina em resolução que, em caso de atraso por mais de quatro horas ou cancelamento do voo, as companhias aéreas ofereçam acomodação ou reembolso ao passageiro.

Azul

Em nota, a companhia informou que vai "transferir integralmente suas operações do aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto Internacional Tom Jobim nos dias 18 e 19 de novembro" e que "parte das operações dos dias 17 e 20 também será impactada". Todos os clientes que tiveram seus voos transferidos serão avisados previamente da mudança, afirma a empresa, que recomenda aos clientes ficarem atentos às notificações enviadas por e-mail e aplicativo da empresa.

Gol

Informou, também por meio de nota, que os voos previstos para o Santos Dumont na segunda e na terça-feira foram transferidos para o Galeão. "Clientes com bilhetes adquiridos nestas datas para voos de/para o Santos Dumont tiveram suas passagens remarcadas para saída ou chegada no aeroporto do Galeão, recebendo a comunicação via e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra. Clientes que não concordarem com a mudança podem solicitar reembolso integral ou realizar a autogestão de seus bilhetes nos canais digitais da Gol", informa a empresa.

Em caso de dúvida, o cliente da Gol pode entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0300 115 2121. Para compras com milhas, o Cliente deve procurar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata), ou 0300 115 7007 (Ouro Diamante). Clientes que adquiriram bilhetes por agências de viagem devem procurar diretamente seus representantes, informou a Gol.

Latam

Informou também ter transferido toda a operação de suas três rotas deste aeroporto (de/para Brasília, Congonhas e Guarulhos) para o aeroporto do Galeão, nos dias 18 e 19 de novembro, além de alguns voos na noite do dia 17 e na manhã do dia 20. Os passageiros afetados podem verificar os novos itinerários dos seus voos diretamente no site da Latam, na aba Minhas Viagens, segundo a empresa.

A Latam informou que, caso queira, o passageiro poderá solicitar o reembolso ou alteração da sua viagem sem custos. Para compras realizadas por meio de agências de viagens ou canais de vendas corporativos, recomenda-se que o cliente entre em contato diretamente com o canal original, para solicitar reembolso ou alteração.

A concessionária RioGaleão, que administra o aeroporto para onde serão transferidos os voos, prevê que, entre os dias 14 e 20 de novembro, o aeroporto do Galeão tenha movimento de 326 mil passageiros, o que representa aumento de 68% em comparação com o mesmo período de 2023. Serão 2 mil voos, crescimento de 87% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em nota, a empresa informou que, para atender à movimentação, reformou o espaço para recepção de delegações, reforçou as equipes de limpeza e manutenção e solicitou frota extra de táxis e carros de aplicativos, para o período do evento.

Também em nota, o Ministério dos Portos e Aeroportos informou que "atendendo solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro ao Ministério da Defesa, e diante da necessidade de garantir segurança à realização da Cúpula do G20 na capital fluminense, o Ministério e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informam que as operações aéreas do Santos Dumont serão interrompidas nos dias 18 e 19 de novembro, sendo permitidas apenas as operações aéreas relacionadas ao evento, devidamente autorizadas pela autoridade competente. A suspensão temporária dos voos foi necessária diante das restrições de mobilidade nas proximidades do Museu de Arte Moderna, onde será realizada a Cúpula do G20".