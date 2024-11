Luana Cavalcante: Quem é a brasileira que disputa o Miss Universo 2024 e é uma das favoritas

Luana Cavalcante é a representante brasileira do Miss Universo 2024, que acontece neste sábado, 16. Ela foi eleita Miss Brasil no último mês de setembro. O concurso acontece na noite deste sábado, 16, a partir das 22h (horário de Brasília), e será exibido pelo canal da emissora norte-americana Telemundo no YouTube.

Quem é Luana Cavalcante

Luana tem 25 anos e é natural do Recife. Em julho deste ano, ela recebeu o título estadual e disputou as fases da competição nacional.

Luana Cavalcante começou a modelar aos 13 anos, após vencer o Miss Pernambuco Juvenil, e trabalhou com marcas nacionais e internacionais.

A modelo estreou no cinema em 2022, no filme americano Battle for Saipan, interpretando uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial. No longa nacional Filhos do Mangue, de 2023, viveu a personagem Levina. A produção venceu o prêmio de Melhor Direção no 52° Festival de Gramado.

Ela é mãe de um menino de 6 anos e vive na Itália com a família.

Peso e altura

Luana Cavalcante tem 1,74 m de altura e pesa 50 kg.

Como assistir ao concurso?

A transmissão acontece a partir das 22h (horário de Brasília) pelo canal de YouTube da emissora norte-americana Telemundo.

Entre os 13 jurados que compõe a bancada, está o pintor e escultor pernambucano Romero Britto e a bailarina e atriz Lele Pons - que esteve em clipes como o do hit Downtown, de Anitta e J Balvin.