Ex-Miss Brasil e ex-BBB Joseanne Oliveira perdeu o título por esconder que era casada

Vencedora do Miss Brasil 2002, a gaúcha Joseanne Oliveira viu sua vida mudar ao entrar para o. Dentro do programa, ela chegou a flertar com um participante. Mas o reality show causou uma reviravolta na vida da modelo, quando Joseanne participou dologo que foi eliminada.

No programa, cada eliminado era recebido pelo apresentador para falar sobre a experiência e receber recados dos familiares. Joseanne recebeu uma mensagem do então marido, Rafael Vargas.

Na época, a casa caiu! A descoberta de que a Miss Brasil era oficialmente casada deixou a organização do concurso revoltada, uma vez que a competição vetava a participação de candidatas casadas ou divorciadas ao Miss Universo - e consequentemente nas eliminatórias de casa país). Com isso, a ex-BBB foi descoroada e se tornou, oficialmente, ex-Miss Brasil.

Joseanne, que era uma das favoritas para vencer o Miss Universo, admitiu que mentiu e perdeu a coroa. Quem assumiu o posto foi a segunda colocada do Miss Brasil, Taíza Thomsen - que não venceu o concurso mundial naquele ano.

A modelo gaúcha chegou a ter outra chance no BBB 10, que trouxe ex-participantes de volta, mas ela também não venceu o reality. Atualmente, Joseanne é influenciadora e trabalha como DJ.

Outra miss perdeu a coroa por ser casada

Em 2015, a mesma regra foi quebrada, só que em outro concurso. A Miss Sergipe, Ana Luísa Castro, foi destronada do posto de Miss Mundo Brasil ao descobrirem que ela era casada. Diferentemente de Joseane, que quase cumpriu por inteiro seu mandado de Miss Brasil, Ana Luísa ficou com a coroa por pouco mais de 24 horas e teve que entregar para a segunda colocada.

Regras mudaram

Em 2022, a Organização Oficial do Miss Universo anunciou mudanças no regulamento após 70 anos. "Nós acreditamos que as mulheres devem ter gestão de suas próprias vidas, e que uma decisão pessoal de um ser humano não deve ser uma barreira para o sucesso", diz o texto assinado pela CEO Amy Emmerich.

Desde de 2023 as candidatas ao Miss Universo podem ser casadas ou divorciadas, além de não haver impedimento para grávidas ou mulheres que tenham filhos. Neste mesmo ano, outra regra importante mudou. Antes, apenas mulheres de até 28 anos completos até fevereiro do ano da competição eram elegíveis ao Miss Universo. Atualmente, qualquer mulher acima de 18 anos pode participar do evento.

Miss Universo 2024 é hoje

Neste sábado, 16, o mundo conhecerá a Miss Universo 2024. A 73ª edição do concurso acontece na Cidade do México, na Arena CDMX. Em 2023, a coroa foi entregue à nicaraguense Sheynnis Palacios, e na temporada deste ano, 130 mulheres foram escolhidas para disputar o título. Luana Cavalcante é a nossa representante no concurso.

Entre os 13 jurados que compõem a bancada, está o pintor e escultor pernambucano Romero Britto e a bailarina e atriz Lele Pons, amiga de Anitta e J Balvin.